UFC Fight Night 2019 в Санкт-Петербурге: участники, главный бой

До турнира UFC Fight Night, который в эту субботу пройдет в спорткомплексе «Юбилейный» Санкт-Петербурге, остаются считанные дни. Пришло время рассказать о тех, кто должен зажечь на вечере боев самой крутой лиги в мире. Посмотреть точно будет на кого.

Битва стилей в королевском весе

Изначально турнир UFC Fight Night 2019 в Серверной столице должен был возглавить поединок Алистара Оверима с Александром Волковым. Но за несколько недель до боя Волков снялся с турнира, а официальной причиной была названа травма спортсмена. И хотя в первое время активно муссировались слухи о проваленном допинг-тесте, официального подтверждения об употреблении Волковым запрещенных препаратов не поступило. На замену в спешном порядке был вызван еще один россиянин из ТОП-10 рейтинга тяжеловесов Алексей Олейник (занимает 9 место в топ-листе хэвивейта).

alistairovereem Алистар Оверим

Пожалуй, теперь главное событие вечера потеряет в зрелищности, ведь бой Оверима (7 место в рейтинге) с Волковым (6 место в рейтинге) обещал стать перестрелкой двух ярких ударников. Но у противостояния могучего голландца с Олейником будет своя интрига. Этот поединок вернет нас к истокам смешанных единоборств, когда болельщиков мучил вопрос: кто сильнее борец или каратист? Один из лучших представителей ударной техники за всю историю ММА Алистар Оверим сойдётся с непревзойденным мастером борьбы Алексеем Олейником. Красок добавит и разница в габаритах: огромный темнокожий атлет Оверим против некрупного по меркам супертяжелого дивизиона Олейника, с отнюдь не бодибилдерским телосложением.

Фаворитом схватки выглядит Оверим, но недооценивать Олейника не стоит. В сентябре, на турнире UFC в Москве Алексей уже убрал со своего пути легендарного нокаутера Марка Ханта, задушив новозеландца менее, чем за пять минут.

Оверим, конечно, намного более искушен в борьбе, чем Хант, но попадись он в тиски «Удава», и голландцу несдобровать.

Алексей Олейник Фото: UFC, Антонина Шевченко

В то же время любой пропущенный Олейником удар может привести к досрочной остановке. В ноябре прошлого года Алистар напомнил, что его кулаки готовы пробивать самые крепкие головы. Не верите? Спросите у еще одного участник турнира в Питере Сергея Павловича.

Дебют «Уральского Халка» и выход голодной «Пантеры»

Есть на что посмотреть и в других боях основного карда. Вот, например, дебют в UFC 30-летнего екатеринбуржца Ивана Штыркова. «Уральскому Халку» давно прочили карьеру в сильнейшей лиги мира и Штыркову наконец-то надоело быть хозяином медной горы в родном уральском промоушене RCC. Перейдя в UFC, Иван сменил тяжелый вес на полутяжелый и этот факт добавляет интриги к предстоящему дебюту «Халка» в восьмиугольнике. Сможет ли «Уральский Халк», впервые оставивший родной Екатеринбург, быть столь же яростным вдали от родной земли и в новом для себя весе? А соперником Штыркова станет не известный широкой публике американец Дэвин Кларк.

Иван Штырков Фото: UFC, Антонина Шевченко

Любопытным выглядит и противостояние тяжеловесов, в котором Сергей Павлович сойдется с бразильцем Марсело Голмом. Павловичу прочили большое будущее в UFC, но его ноябрьский дебют получился провальным: еще в первом раунде Сергей проиграл нокаутом Алистеру Овериму. Теперь уроженцу ростовской области необходимо реваншироваться. Бразилец Марсело Голм, идущий на серии из двух поражений, – подходящий кандидат.

Изюминку турниру UFC Fight Night 2019 добавит женский поединок, в котором эффектная киргизская спортсменка Антонина Шевченко по прозвищу «Пантера» сойдётся с американкой Роксанн Модаффери. Для Шевченко этот поединок станет всего лишь вторым в UFC, но именно ее можно назвать фаворитом. Мотивация у Антонины должна быть запредельной: ее младшая сестра Валентина не так давно стала чемпионкой UFС в женском наилегчайшем весе (до 56,69 кг). Теперь «Пантере» пришло время показать, насколько до успеха голодна она.

А вот со-главное событие турнира не впечатляет. Ислам Махачев, который идет на серии из четырех побед, вполне мог рассчитывать на соперника из ТОП-10 легкого веса (70 кг). Но вместе этого представитель команды Хабиба Нурмагомедова получил в оппоненты дебютанта UFC Армана Царукяна. Недооценивать армяно-российского бойца, конечно, не стоит – свой авторитет Царукян завоевал, выступая в дальневосточном промоушене MFP, где Арман был одним из главных действующих лиц, одержав 13 побед в 14 боях. Но для второго по значимости боя вечера противостояние Махачева и Царукяна выглядит слишком скромно.

Основная карта боев:

Тяжелый вес, свыше 93 кг

Алистар Оверим (Голландия) – Алексей Олейник

Легкий вес, 70 кг

Ислам Махачев (Россия) – Арман Царукян (Россия)

Тяжелый вес, свыше 93 кг

Сергей Павлович (Россия) – Марсело Голм (Бразилия)

Полутяжелый вес, 93 кг

Иван Штырков (Россия) – Дэвин Кларк (США)

Наилегчайший вес, 56, 69 кг

Антонина Шевченко (Киргизия) – Роксанн Модаффери (США)

Прогремит ли «Гром Севера» над Питером?

В предварительной карте боев обратить внимание стоит на разборку двух тяжей, в которой представитель дагестанской школы смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов встретится с поляком Марчином Тыбурой. Эти двое заслуживали права оказаться и в основном карде, но волею организаторов почему-то были отправлены на разогрев. Абдурахимова мы не так давно видели на турнире UFC в Москве, где Шамиль взял верх над эпатажным белорусом Андреем Орловским. Та победа стала для него второй подряд и в случае успеха в Санкт-Петербурге «Абрек» вполне может вернуться в первую десятку рейтинга и претендовать на титул.

Кстати, десятую строчку тяжеловесов UFC сейчас удерживает именно Марчин Тыбура. Польский боец нашей публике знаком отлично – много лет он выступал в старейшей российской организации смешанных единоборств М-1 и был её чемпионом.

Но питерских любителей ММА в предварительных боях в первую очередь будет интересовать поединок их земляка Александра Яковлева. «Гром Севера» возвращается в UFC, спустя два с половиной года, и меняет весовую категорию с полусредней (77 кг) на легкую (70 кг). История в стиле Яковлева, которого смело можно назвать одним из самых неоднозначных российских бойцов. За свою карьеру Александр успел повыступать в ринге под именем Султана Тихаева, читал гангста-рэп под прозвищем Bad Boy и даже служил в Новогородском ОВД.

yakovlevmma Александр Яковлев

Перейдя в UFC, Яковлев провел шесть поединков, в четырех из которых уступил. После досрочного поражения от Зака Каммингса в ноябре 2016 года на «Громе Севера», казалось, поставили крест. Но приход UFC в Россию дарит Яковлеву второй шанс.

Иван Штырков Фото: UFC, Антонина Шевченко

Соперником Александра станет бразилец Алекс Да Силва, о котором даже на официальном сайте UFC нет никакой информации. Оппонент для победного возвращение в октагон у Яковлева не самый плохой.

В остальных поединках андеркарты мы увидим выступление целой плеяды кавказских бойцов. Здесь и дебют в UFC непобежденного Мовсара Евлоева. И возвращение после двухлетнего перерыва Магомеда Мустафаева. И очередные поединки Гаджимурада Антигулова и Султана Алиева.

Предварительная карта боев:

Полулегкий вес, 66 кг

Мовсар Евлоев (Россия) – Сеунгву Чой (Южная Корея)

Полусредний вес, 77 кг

Султан Алиев (Россия) – Кейта Накамура (Япония)

Легкий вес, 70 кг

Александр Яковлев (Россия) – Алекс Да Силва (Бразилия)

Тяжелый вес, свыше 93 кг

Шамиль Абдурахимов (Россия) – Марчин Тыбура (Польша)

Полутяжелый вес, 93 кг

Гаджимурад Антигулов (Россия) – Михал Олексейчук (Польша)

Легкий вес, 70 кг

Магомед Мустафаев (Россия) – Рафаэль Физиев (Киргизия)