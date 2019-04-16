2019-04-16T19:51:11+03:00
Общество

В Петербурге до октября может закрыться полторы тысячи хостелов

Все это последствия нового закона
Сергей ВОЛЧКОВ
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Для города будут выбивать систему послаблений, но заработает она еще не скороДля города будут выбивать систему послаблений, но заработает она еще не скороФото: Артем КИЛЬКИН
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Доход исчезнет, долги останутся

Итак, это случилось. «Закон о хостелах», наделавший так много шума, подписал Владимир Путин. Теперь у «малого» гостиничного бизнеса есть шесть с половиной месяцев, чтобы перевести свою работу на новые рельсы. Беда в том, что сделать это будет очень проблематично.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Полгода до уничтожения хостелов - Петербург будет просить особый статус

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Главное: новый закон запрещает устраивать хостелы – они же мини-гостиницы – в жилых помещениях. Расположился в квартире – срочно переводи ее в нежилой фонд или сворачивай бизнес.

- Перевести помещение из жилого фонда в нежилой не так просто, - отмечает президент «Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга» Владимир Васильев. – А в некоторых случаях и вовсе невозможно. Например, одно из главных требований – наличие отдельного входа. Если хостел на первом этаже, проблему еще можно как-то решить. А если выше? А если здание стоит в центре города или относится к старому жилому фонду?

По словам Васильева, сейчас в северной столице работает около 3 500 малых гостиниц. Из них 45% - это больше 1 500 - занимает жилые помещения и, соответственно, автоматически попадает под угрозу закрытия.

- Что мы с этого будем иметь? – продолжает наш собеседник. – Во-первых, значительная доля предприятий уйдет в тень. Будет заниматься коррупцией - платить отступные проверяющим инстанциям. Во-вторых, без работы останутся около 20 тысяч человек. Наконец, в-третьих, много потеряет туризм. Потому что хостелы и мини-гостиницы позволяют передвигаться по стране людям с невысоким доходом – студентам, бюджетникам, малообеспеченным гражданам и так далее.

Эксперты также сомневаются в том, что новый закон чем-то поможет жителям домов, где располагаются хостелы. Грязь и шум никуда не денутся – их станет даже больше, когда мини-гостиницы, обустроенные в бывших коммуналках, обратно в эти коммуналки превратятся.

Городу могут дать «особый статус»

Впрочем, не все потеряно. Петербургские депутаты уже заявили о том, что будут добиваться для Северной столицы «особого статуса». Что именно будет включать в себя этот статус, пока не ясно – работы над поправками к закону только начались.

- Наша главная цель – соблюсти баланс, - рассказывает депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. – Чтобы довольны остались все: и работники индустрии, и городские власти, и туристы, и рядовые горожане. С одной стороны – да, действительно, нам поступают жалобы от жильцов, которых не устраивает соседство с хостелами. С другой – все понимают, что мини-гостиницы, работающие легально, играют важную роль и в туристической сфере и в экономике города. Значит, нужно искать компромиссы. Например, мы хотим предложить все-таки открывать хостелы в домах, если половина или две трети жильцов не против. Или возлагать на хостельеров дополнительные обременения – по содержанию и ремонту парадных, обустройству видеонаблюдения и так далее.

Разработка проекта поправок займет несколько месяцев. По предварительным прогнозам, они заработают не раньше осени. Ну а пока малым гостиницам, которые за это время не успеют скопить достаточно денег на переезд – с вещами на выход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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