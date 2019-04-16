Ольга Бузова о пожаре в Нотр-Дам де Пари: «Надеюсь, это не конец истории»

Пожар 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери в сердце Франции, который удалось потушить лишь утром следующего дня, можно назвать трагедией всемирного масштаба. Первые лица государств выражают соболезнования Эмманюэлю Макрону и всему народу Франции, предлагая помощь в восстановлении памятника архитектуры. Не смогла оставаться в стороне певица, деятель и просто ценитель искусства Ольга Бузова. Она опубликовала пост в Instagram для своей многомиллионной аудитории со словами поддержки и веры в будущее.

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- Всю ночь приходили ужасные новости из Парижа, я надеялась, что пожар все-таки смогут потушить с минимальными потерями для одного из самых популярных мест в Мире - Собора Парижской Богоматери, - сетовала Бузова. - Но, к сожалению, он сильно разрушен. Для меня Нотр-Дам де Пари одно из самых любимых мест не только во Франции, но и в Европе.

Телеведущая вспомнила одноименный исторический роман Виктора Гюго и призналась, что буквально в конце прошлого лета прогуливаясь в Париже, специально заехала на остров Сите, чтобы посетить любимый собор.

- Очень грустно смотреть на ужасное видео пожара, надеюсь, это не конец истории, в скором времени его восстановят, и он снова будет всех нас радовать, - подытожила Бузова.

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