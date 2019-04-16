2019-04-16T17:21:39+03:00
Общество

Розыгрыш VW Polo в Фольксваген Центрах Пулково, Таллинский и Лахта состоялся!

Все гости смогли воочию убедиться, в том, что невозможное возможное!
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Фото предоставлено ГК WAGNER.Фото предоставлено ГК WAGNER.
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7 апреля прошло событие, которое ждали все покупатели замечательных автомобилей Volkswagen - состоялся долгожданный розыгрыш новогоVolkswagen Polo Trendline. Утром в воскресенье в Фольксваген Центр Таллинский начали стекаться гости, чтобы испытать удачу. Стоит напомнить, что в розыгрыше могли принять участие те, кто купил любой Volkswagen и вот теперь, для тех, кто купил автомобиль в Фольксваген Центрах Пулково, Таллинский и Лахта, этот день настал! Гости регистрировались и опускали в специальный ящик приглашения на розыгрыш, наслаждались фуршетом и искрящимся шампанским, под звуки живой скрипки и общались с ведущим.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Всех гостей мероприятия, поприветствовал директор направления Volkswagen Олег Швыдкый и поблагодарил собравшихся, за выбор наших дилерских центров! Естественно, не обошлось и без традиционного для подобных событий розыгрыша приятных призов, так что особо удачливые гости ушли домой не с пустыми руками.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Искрометный юмор ведущего никого, не оставил равнодушным, а в финале общения ведущего с гостями, после викторины среди пришедших с родителями детворы, победительница викторины, под звуки фанфар и аплодисментов, назвала имя выигравшего Volkswagen Polo Trendline!

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Надо отметить, что это замечательное событие в прямом эфире Открытой студии, которая расположилась в шоу-руме, среди гостей мероприятия, освещали популярные ведущие популярной радиостанции Питер FM Алексей Данков и Ольга Богданова. Авторитет радиостанции неоспорим, ведь это станция, которая родилась в Петербурге, где звучат песни, которые знает и любит наш город! Вдвойне было приятно осознавать, что столь невероятное событие во всех подробностях "звучало" на волнах любимой радиостанции. В эфире ведущие, рассказывали слушателям не только про то, что происходит на мероприятии, но и рассказывали о превосходной линейке SUV: о премиальном и инновационном новом VW Touareg, больше чем просто большим VW Teramont и настоящим фаворите продаж VW Tiguan, а также делились своими впечатлениями о проведенном тест-драйве. Праздник и вправду превзошел все ожидания, и никто не остался равнодушным к происходящему. Все гости смогли воочию убедиться, в том, что невозможное возможное!

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

А в Фольксваген Центры Пулково, Таллинский и Лахта вновь приглашают испытать удачу в апреле, купить любой легковой автомобиль Volkswagen и поучаствовать во втором розыгрыше, который состоится 19 мая! Подробности акции уточняйте на сайте www.volkswagen-petersburg.ru и по т. (812) 331 98 65

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ИСТОЧНИК KP.RU

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