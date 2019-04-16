Эксперт: «Французы не использовали вертолет, потому что это могло быть небезопасно для спасателей и конструкций»

Пожарный, тушивший купол Троице-Измайловского собора в Петербурге: французские пожарные все сделали правильно 00:00 00:00

За пожаром в соборе Парижской Богоматери в Париже наблюдали жители всего мира. На глазах у всех сгорала история Франции. Старейший памятник Европы, к сожалению, спасти не удалось. Остался лишь каркас основных конструкций. Свои соболезнования теперь выражают люди со всех уголков планеты. На реставрацию уйдут долгие годы. Тем временем, Петербург уже пережил подобное в 2006 году. В пятницу, 25 августа 2006 года, вечером в городе вспыхнул Троицкий собор. Как в Нотр-Даме там проводились реставрационные работы. Пожарные леса вспыхнули как спичка. Огонь мгновенно охватил центральный купол. О том, как удалось спасти памятник культурного наследия, «Комсомолке» рассказал один из спасателей, принимавший участие в тушении пожара.

«ВОДУ СБРАСЫВАЛИ ПРЯМО НА СПАСАТЕЛЕЙ»

- Пожар начался примерно в 17:15, - вспоминает сотрудник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Объект относится к памятнику культурного наследия. Поэтому к нему сразу же были направлены усиленные составы спасателей. В общей сложности в тушении принимал участие целый гарнизон – это около 50 машин. Для координации в тот момент выезжала глава города Валентина Матвиенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

Огонь пожарные сразу же тушили с земли, с собора и с воздуха. В отличие от коллег из Парижа петербургские спасатели привлекли вертолеты, которые сбрасывали до трех тонн воды в сердце пожара.

Отказавшись от вертолётов, пожарные спасли Собор Парижской Богоматери и терновый венец Христа 00:00 00:00

- Сложность сброса воды с вертолета заключается в том, что над очагом пожара образуются потоки, из-за которых пилот не может зависнуть над огнем, - поясняет спасатель. – Поэтому здесь все зависит от мастерства летчика, который на скорости проносится над пламенем. В таких условиях сбросом воды нужно суметь попасть в цель. С одной стороны это облегчало работу спасателей – охлаждались конструкции собора, огню не давали перекинуться на другие купола. С другой стороны – вода выливалась прямо на сотрудников МЧС, которые тушили пожар на самом здании. Сотрудники были закреплены спасательными веревками и держались для того, чтобы их не смыло. Конечно, все соблюдали правила охраны труда и требования безопасности.

Вертолеты для «заправки» улетали к берегу Финского залива и Невы. Всего с вертолета воду сбрасывали больше 30 раз.

Троицкий собор тушили вертолеты Фото: архив КП

- Все материальные ценности из собора были эвакуированы нашими сотрудниками и служителями собора, - поясняет сотрудник МЧС. – Их удалось спасти и сохранить. Потеряли лишь центральный и один из малых куполов. На последний упали тлеющие конструкции. Можно ли было использовать вертолеты в Париже, должны оценивать сами французы. Это могло быть небезопасно как для самих участников тушения, так и для несущих конструкций. Тушение таких пожаров всегда непредсказуемо. И повторяющихся ЧП нет. Другое дело, как у них был организован подъезд техники. Было видно, что есть подъемники, есть лестница, с которых подается вода для тушения. Но профессионалы не комментируют деятельность своих коллег.

ГОТОВ ЛИ ПЕТЕРБУРГ СПРАВИТЬСЯ С ПОЖАРОМ В СОБОРЕ?

К слову, в ГУ МЧС по Петербургу сейчас есть два вертолета: Ми-8 и Ка-32.

- С помощью вертолета мы можем тушить пожар вертикально и горизонтально, - уточняет спасатель. – То есть мы можем не только сбрасывать воду, но и бить по огню точечно. По объектам, которые у нас есть, никаких возражений по подаче вертолетов для тушения огня нет. Они постоянно проходят проверку. Каждый объект находится под нашим контролем.

Огонь уничтожил шпиль собора.Фото: REUTERS

Также спасатели ежегодно проводят учения возможных ЧП в памятниках культурного наследия. Уже сейчас у спасателей есть предварительный план по тушению пожара в каждом соборе.

- План разрабатывается на 10 лет, - поясняет спасатель. - Ежегодно он отрабатывается и корректируется.