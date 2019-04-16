Эдита Пьеха о пожаре в Нотр-Даме: «Я молюсь о памятнике временам и талантам»

Со вчерашнего вечера многие звезды отечественного шоу-бизнеса пребывают в шоке от случившегося в столице Франции. Ни у кого не укладывается в голове, как в наше время можно было не досмотреть за древним шедевром архитектуры. По этому поводу уже высказались в Instagram-постах Филипп Киркоров, Лиза Арзамасова, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Гоша Куценко, Светлана Светикова и многие другие артисты. Все называют Notre Dame de Paris частичкой своей жизни и скорбят об утрате. Не осталась в стороне и Эдита Станиславовна Пьеха, которая, как известно, родилась во Франции и провела там детство. Певица опубликовала в Instagram видео-ролик, на котором она поет на французском языке возле стен Собора Парижской Богоматери.

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edyta_piecha Эдита Пьеха о пожаре в Париже

- Бывая в Париже, я всегда посещала Нотр-Дам, молилась там. А теперь я молюсь за собор, за его возрождение. Этот памятник талантам и временам уцелел во время Второй мировой войны, и я очень надеюсь, что в ХXI веке сумеют восстановить его во всей подлинной красоте, - написала звезда в микроблоге.