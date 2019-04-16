2019-04-16T20:07:09+03:00
Звезды

Эдита Пьеха о пожаре в Нотр-Даме: «Я молюсь о памятнике временам и талантам»

Народная артистка СССР родилась во Франции, Собор Парижской Богоматери для нее родной [видео]
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Эдита Пьеха выразила сожаление в связи с пожаром в Нотр-ДамеЭдита Пьеха выразила сожаление в связи с пожаром в Нотр-ДамеФото: Юрий СОКОЛОВ
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Со вчерашнего вечера многие звезды отечественного шоу-бизнеса пребывают в шоке от случившегося в столице Франции. Ни у кого не укладывается в голове, как в наше время можно было не досмотреть за древним шедевром архитектуры. По этому поводу уже высказались в Instagram-постах Филипп Киркоров, Лиза Арзамасова, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Гоша Куценко, Светлана Светикова и многие другие артисты. Все называют Notre Dame de Paris частичкой своей жизни и скорбят об утрате. Не осталась в стороне и Эдита Станиславовна Пьеха, которая, как известно, родилась во Франции и провела там детство. Певица опубликовала в Instagram видео-ролик, на котором она поет на французском языке возле стен Собора Парижской Богоматери.

Пожарный, тушивший купол Троице-Измайловского собора в Петербурге: французские пожарные все сделали правильно

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Эдита Пьеха о пожаре в Париже
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- Бывая в Париже, я всегда посещала Нотр-Дам, молилась там. А теперь я молюсь за собор, за его возрождение. Этот памятник талантам и временам уцелел во время Второй мировой войны, и я очень надеюсь, что в ХXI веке сумеют восстановить его во всей подлинной красоте, - написала звезда в микроблоге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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