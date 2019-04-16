Фестиваль Roof Fest 2019 в Петербурге: Кто выступит летом на крышах города

Белые ночи 2019 года в Петербурге пройдут под знаком музыки и танцев. Организаторы фестиваля Roof Fest объявили новый список артистов, которые выступят на крышах города под светлым летним небом. К уже анонсированным музыкантам летнего сезона 2019 года присоединяются Вячеслав Бутусов, Дима Билан, Iowa, Танцы Минус, KREC, Нервы, Мальбэк и Сюзанна, Ева Польна, Астахова, Свидание и американский джаз. И это еще не все: лайн-ап постоянно пополняется.

Всего планируется провести более 30 концертов самых разных музыкантов — от давно признанных лидеров индустрии, до молодых ярких представители новой сцены.

Сурганова и оркестрФото: Предоставлено организаторами

КТО И КОГДА ВЫСТУПИТ НА ROOF FEST 2019

30 мая, KREC, чье имя — синоним слов «Питер», «Лирика» и «Нежность»;

2 июня, Танцы Минус — резиденты отечественного рок-олимпа;

18 июня, американский джаз — американская вокалистка Дэниз Кинг выступит с джазовым квартетом Виталия Головнева;

28 июня, Свидание — молодой коллектив с первых нот любой своей песни проникает в юные сердца простыми текстами и лиричной музыкой;

9 июля, Пилот — группа пообещала наполнить концерт атмосферой легендарного альбома «Рыба, крот и свинья»;

10 июля, АукцЫон — легендарный арт-рок коллектив выступит на одной из живописнейших крыш северной столицы;

24 июля, IOWA — группа собирает большие залы по всей России, потому что их концерты — это шквал позитивной энергии, бешеный ритм и, конечно, танцы;

26 июля, Сурганова и оркестр — первый сольник самой питерской группы на крыше;

3 августа, Вячеслав Бутусов — музыкант сыграет песни легендарной группы Nautilus Pompilius;

4 августа, Ах Астахова — сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на выступлениях молодой поэтессы;

9 августа, Мальбэк и Сюзанна — исполнит свои главные хиты, а также песни с нового альбома «Плакса»

14 августа, Дима Билан — необычный формат камерного концерта для кумира миллионов, чьи хиты зазвучат в романтичной обстановке на крыше Roof Place;

15 августа, Ева Польна — яркая и харизматичная певица, автор музыки и текстов, неутомимый экспериментатор;

21 августа, Tequilajazzz — самые влиятельные представители российского альтернативного и экспериментального рока из Петербурга;

28 августа, Нервы — группа представит поклонникам свой шестой, вышедший в начале года альбом «Слэм и депрессия».

Дима БиланФото: Предоставлено организаторами

Площадкой для всех концертов в Петербурге станет уже знакомая многим крыша Roof Place на Кожевенной линии, ее ждет небольшая модернизация — пространство станет еще более просторным и комфортным. Во время всех концертов будет работать фуд-корт и бары, а на случай непогоды предусмотрены крытые зоны. Концерты на крышах от Roof Fest также вновь пройдут в Москве, где выступят Therr Maitz, IOWA, KREC, Фрукты, Танцы Минус и многие другие!

Фестиваль Roof Fest (в прошлом Roof Music Fest) существует с 2012 года – это истинно петербургский проект, вобравший в себя красоту музыки, уютную атмосферу, красивый вид на город и залив. Летние концерты на крыше стали уже традиционными для жителей Петербурга и Москвы. В рамках фестиваля уже выступили IOWA, Борис Гребенщиков, Mgzavrebi, СБПЧ, Танцы Минус, Манижа, Billy’s Band, SunSay, Фрукты, Ассаи, KREC и многие другие.