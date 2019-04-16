2019-04-16T19:35:50+03:00
Общество

Смольный: Дата «Алых парусов» еще не утверждена

В СМИ появилась информация, что праздник выпускников проведут 23 июня
Александр АБРАМОВ
Поделиться:
Сложностей из-за того, что праздник пройдет в ночь на понедельник, возникнуть не должноСложностей из-за того, что праздник пройдет в ночь на понедельник, возникнуть не должноФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Главный праздник российский выпускников, «Алые паруса», традиционно проводят в Петербурге в ночь на субботу, самую близкую к летнему солнцестоянию. В этом году она впервые выпала на 22 июня. Полтора месяца назад председатель Комитета по печати Сергей Серезлеев обмолвился журналистам, что «Паруса» проведут в ночь на 22 число.

Но петербуржцев, а особенно ленинградцев это не устроило: 22 июня – дата скорби, день начала Великой Отечественной войны.

– Встречать День памяти и скорби полуночным праздничным салютом – это, мягко говоря, неправильно, – решил депутат Денис Четырбок и обратился в Смольный. – Если изменить дату проведения праздника по объективным причинам не удастся, то можно было бы запустить салют до наступления 22 июня, например, 21 июня в 23:00.

Сегодня вице-губернатор Владимир Кириллов сообщил СМИ, что «Алые паруса» перенесли. Праздник, по его словам, состоится вечеров в воскресенье, 23 июня. Сделали это именно из-за совпадения с днем начала войны.

Однако официально эту информацию ни в Комитете по печати, ни в Комитете по культуре, ни даже в самом аппарате Кириллова не подтверждают. Причина в том, что дата еще не утверждена. Произойти это, как сообщили «Комсомолке» в Комитете по образованию, должно на ближайшем заседании городского правительства.

– Изменение оцениваю положительно, – поделился с «Комсомолкой» Денис Четырбок. – Проблем из-за того, что праздник пройдет в ночь на понедельник, возникнуть не должно, ведь у выпускников занятий уже не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Юрий Поляков, Любовь Моисеева, Александр Гамов: Честное комсомольское!
Так называется 300-страничное собрание интервью автора «ЧП районного масштаба», «Козленка в молоке» и многих других произведений. Все эти беседы почти четверть века публиковались в «Комсомольской правде»
Эксперт рассказал, почему отношение к Сталину в России может улучшаться и дальше
Основатель Фонда политических исследований Роман Могилевский высказал «КП» свои предположения относительно того, почему в России растет число тех, кто положительно относится к вождю народов
Новости 24
Пьяная пара потеряла полуторагодовалую дочь у Южного рынка
Петербуржцы смогут потратить материнский капитал на строительство дачного дома
На Дворцовой площади пройдет пять репетиций парада 9 мая
В офисе петербургской электроэнергетической компании полиция нашла крупную партию наркотиков
Пьяный рецидивист избил двух женщин и мужчину на набережной Макарова
Придумай послание потомкам, которое должно появиться на фасаде элитного дома
Степа Марсель опубликовал видеооткрытку к юбилею Аллы Пугачевой
Съезды с КАД на Выборгское шоссе перекроют на пять дней
Купол дома Зингера подсветили в цвета французского флага из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери
После смертельной аварии на Камышовой улице заведено уголовное дело
«Опустошены»: «Зенит» отреагировал на пожар в Нотр-Дам де Пари
От зимней грязи в Петербурге отмыли 965 улиц
В Ленобласти от клещей пострадали 22 человека, в том числе 9 детей
У Фонда имущества отобрали единоличное право на продажу городской собственности
В Петербурге открыли памятник Николаю Гумилеву
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 16 апреля: Тепло, ясно, ветер умеренный
«Волга» насмерть сбила жительницу Волхова
В Петербурге поддержат негосударственные образовательные услуги
В Петербурге полицейские получили реальные сроки за пытки задержанных