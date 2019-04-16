Смольный: Дата «Алых парусов» еще не утверждена

Главный праздник российский выпускников, «Алые паруса», традиционно проводят в Петербурге в ночь на субботу, самую близкую к летнему солнцестоянию. В этом году она впервые выпала на 22 июня. Полтора месяца назад председатель Комитета по печати Сергей Серезлеев обмолвился журналистам, что «Паруса» проведут в ночь на 22 число.

Но петербуржцев, а особенно ленинградцев это не устроило: 22 июня – дата скорби, день начала Великой Отечественной войны.

– Встречать День памяти и скорби полуночным праздничным салютом – это, мягко говоря, неправильно, – решил депутат Денис Четырбок и обратился в Смольный. – Если изменить дату проведения праздника по объективным причинам не удастся, то можно было бы запустить салют до наступления 22 июня, например, 21 июня в 23:00.

Сегодня вице-губернатор Владимир Кириллов сообщил СМИ, что «Алые паруса» перенесли. Праздник, по его словам, состоится вечеров в воскресенье, 23 июня. Сделали это именно из-за совпадения с днем начала войны.

Однако официально эту информацию ни в Комитете по печати, ни в Комитете по культуре, ни даже в самом аппарате Кириллова не подтверждают. Причина в том, что дата еще не утверждена. Произойти это, как сообщили «Комсомолке» в Комитете по образованию, должно на ближайшем заседании городского правительства.

– Изменение оцениваю положительно, – поделился с «Комсомолкой» Денис Четырбок. – Проблем из-за того, что праздник пройдет в ночь на понедельник, возникнуть не должно, ведь у выпускников занятий уже не будет.