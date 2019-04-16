Серый забор на набережной канала Грибоедова уберут после ремонта

Серый забор, который появился на набережной канала Грибоедова, 16 апреля наделал в Петербурге шуму. Заметили установку дополнительного ограждения у пешеходной зоны активисты. И забили тревогу по поводу такого «украшения» в историческом центре. Часть гранитной набережной, где любят прогуливаться петербуржцы, оказалась отрезана. Возмущенные активисты уже поспешили отправить обращения в Комитет по охране памятников и Комитет по градостроительству и архитектуре.

Обсуждать в соцсетях серый забор бросились и горожане. Расценил его кто как: то ли «притеснение» пешеходов, то ли защита от проезжающих автомобилей. Но больше всего жителей Северной столицы не устроил внешний вид ограждения. Он вовсе не похож на привычную чугунную ограду – заурядный и серый металлический забор.

– По такой набережной ходить вообще не будет никакого желания, уродство и убогость, – пишет пользователь соцсети.

Но в «Мостотресте», который отвечает не только за петербургские переправы, но и за набережные, спешат успокоить горожан. Ограждения временные. А участок небрежной канала Грибоедова в районе дома №130 требует ремонта. Именно поэтому проход там ограничили.

– Мы установили это ограждение в качестве превентивной меры. В этом году на данном участке набережной будут делать капитальный ремонт, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Мостотреста». – Когда определится подрядчик этих работ, он установит свое ограждение, пока мы установили его сами. Забор там не останется, после капремонта его, конечно, демонтируют, и набережная заиграет новыми красками.