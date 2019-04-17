2019-04-17T09:59:51+03:00
Общество

Розыгрыш SKODA RAPID в Петербурге завершился женской победой!

Удача улыбнулась пенсионерке Светлане Горовой, которая свои первые водительские права получила в 53 года!
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Фото предоставлено ГК WAGNER.Фото предоставлено ГК WAGNER.
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Официальные дилеры ŠKODA группы компаний WAGNER провели розыгрыш автомобиля ŠKODA RAPID среди жителей Петербурга. Для того, чтобы претендовать на победу, необходимо было с 1 марта по 14 апреля совершить покупки в ТРЦ «Жемчужная плаза» на сумму более 3000 рублей или пройти сервисное обслуживание в автосалонах ŠKODA WAGNER с чеком свыше 5000 рублей. Всего для участия в розыгрыше было зарегистрировано 10 183 чека. Торжественный финал состоялся на площади перед торговым центром.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Количеству наблюдателей смог бы позавидовать рок-исполнитель – на event пришло около 10 тысяч человек! Из всех, кто принес свои купоны в день розыгрыша, было отобрано 10 финалистов, которые прошли два конкурсных этапа для определения победителя! Им стала пенсионерка - Светлана Горовая, которая свои первые водительские права получила в 53 года! ŠKODA RAPID стал ее первым новым автомобилем! Никто из топ-10 не остался без призов – все получили подарочные сертификаты от партнеров и арендаторов ТРЦ «Жемчужная плаза». Также в день финала конкурса дилер разместил в торговом центре детскую площадку ŠKODA FAMILY, где юные автолюбители могли проверить свои навыки во время тест-драйва мини-автомобилей чешской марки.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Всего автодром посетило 600 семей, а одна из мам выиграла со своей дочкой ешё одно транспортное средство - велосипед ŠKODA CITY.

КСТАТИ

За год в Петерубрге продали 2538 новых автомобилей SKODA

ŠKODA WAGNER – официальный дилер автомобилей ŠKODA в Санкт-Петербурге с 2006 года. Компания управляет сетью из трех автосалонов чешской марки (Пулково-Авто, Неон-Авто, Таллинский-Авто) общей площадью боле 11000 кв. м.

По итогам 2018 года группа ŠKODA WAGNER реализовала 2538 новых автомобилей ŠKODA, что на 19% больше, чем в 2017 году, а дилерский центр «Пулково-Авто» занял второе место по объему продаж среди всех автосалонов марки в Петербурге и девятое место в рейтинге лучших дилеров ŠKODA в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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