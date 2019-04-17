«Водители на дороге не одни»: 21 апреля в Петербурге официально стартует велосезон

Встречать весну «на коне» готовятся петербургские велосипедисты. 21 апреля в Северной столице официально стартует велосезон. В этот день клубы Петербурга и Ленобласти планируют, как они сами говорят, «покатушки». Кто-то отправится по окрестным улицам, кто-то – в двухдневное путешествие протяженностью 200 километров.

- Многие думают, что наша цель – большой толпой проехать по городу, но это не так. Весенние месяцы — пора, когда на улицах Петербурга активно начинают появляться велосипедисты. Наша задача – напомнить водителям, что они на дороге не одни, - объясняет представитель клуба «ВелоПитер» Александр Ротов. – О том, что зеркала заднего вида и поворотники придуманы не зря, а знак велополосы и знак парковки выглядят совсем по-разному. Пешеходам тоже должны вспомнить, что велодорожка — не место для движения с детской коляской, а ждать зеленого светофора на проезжей части опасно.

Еще одно важное событие для владельцев двухколесного транспорта - традиционный Большой Велопарад - состоится 26 мая. У горожан и туристов появился редкая возможность проехать по свободным от автомобилей улицам и набережным. Каждый год маршрут торжественной колонны меняется. Так, в 2017 году участники Большого Велопарада впервые прокатились по Яхтенному мосту, в 2018 году – по мосту Бетанкура.

Колонна поедет по этому маршруту. Фото: КРТИ Петербурга.

В 2019 году традиция крутить педали по новым адресам сохранилась. Причем, выбирали путь сами участники. В течение месяца горожане метались между тремя вариантами. Самый серьезный спор разгорелся вокруг места старта. Велосипедисты до последнего не могли определиться – Смольный или БКЗ «Октябрьский». С отрывом в несколько сотен голосов победили консерваторы, которые голосовали за концертный зал – традиционную точку начала Велопарада.

- В итоге велосипеды проедут сразу по пяти районам города: Центральному, Адмиралтейскому, Петроградскому, Выборгскому и Приморскому, - подводят итоги в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. - Велосипедисты проедут от БКЗ «Октябрьский» до парка 300-летия Петербурга. Протяженность маршрута составит 17 км. Он пройдет по таким знаковым местам города, как Невский проспект, Дворцовая набережная, Троицкий мост, Гренадерский мост, Ушаковская набережная и Яхтенная улица.

По словам организаторов, путь сделают полностью безопасным для колонны. Часть дорог планируется перекрыть. Уже известно, что изменения коснутся Невского проспекта. Здесь на несколько часов ограничат проезд транспорта от улицы Восстания до Дворцовой площади.

- На всем протяжении маршрута в районах примыканий крупных улиц и площадей вместо конусов и ограждений будут установлены грузовые автомобили, препятствующие выезду на маршрут авто, - уточняют в КРТИ.

Начнется велопраздник в 11 часов утра 26 мая. Организаторы надеются, что ранее время не станет помехой для владельцев железных коней. Присоединиться к колонне и начать день с активного отдыха может любой желающий.