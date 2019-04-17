2019-04-17T16:05:42+03:00
Происшествия

Главе избиркома в Петербурге, обвиняемому во взятке в 700 тысяч долларов, продлили арест

Чиновник обещал коммерсанту купить для него разрешение на стройку в "Верховном суде"
Анна СВЕТЛАКОВА
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Суд продлил арест обвиняемого во взяткеСуд продлил арест обвиняемого во взяткеФото: Иван МАКЕЕВ
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В Петербурге следователи продолжают разбираться в уголовном деле бывшего главы избирательной комиссии одного из городских участков. Андрея Пономарева обвиняют в посредничестве во взятке. Чиновник, по версии следствия, хотел заполучить от местного бизнесмена Дмитрия Семенова около 700 тысяч долларов. Такова была цена вопроса для стройки, разрешение на которую у коммерсант отобрал суд.

Дмитрий Семенов хотел построить жилищный комплекс в историческом центре Петербурга неподалеку от городской администрации. Но для этого ему нужно было снести здания Офицерской кавалерийской школы - Аракчеевских казарм, которые для местных жителей уже давно стали знаковыми. Горожане стали активно протестовать против уничтожения исторических зданий. В итоге активисты обратились в суд и выиграли. Бизнесмену запретили стройку.

Тут на сцену, по версии следствия, и вышел Андрей Пономарев. Чиновник предложил коммерсанту решить вопрос по-свойски. Пономарев рассказал, что у него якобы есть друзья в Верховном суде, которые за подарок могли бы решить вопрос со стройкой в пользу Пономарева. Для этого нужно лишь заплатить 700 тысяч долларов.

Правда, сделку довести до конца не удалось. Бизнесмен стал сотрудничать с силовиками. И главу избирательной комиссии задержали. Вместе с ним задержали жителя Москвы, который якобы и должен был передать деньги в Верховный суд РФ. Сейчас оба находятся в СИЗО.

- Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок заключения под стражей Андрею, обвиняемому в посредничестве во взятке, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. – Следователь на суде объяснил, что сейчас нужно закончить ознакомление обвиняемых с материалами уголовного дела. Он объяснил, что расследование уголовного дела представляет особую сложность из-за давности событий и выполнения следственных действий на территории двух субъектов России. В ходе расследования выявлен новый соучастник преступления, который объявлен в розыск.

Сам Пономарев свою вину отрицает. На суде он заявил, что следователи специально затягивают уголовное дело. При этом бывший чиновник уверял суд, что не собирается скрываться от следствия и просил посадить его под домашний арест. Свою вину отрицает и подельник.

Связан ли новый обвиняемый по делу, объявленный в розыск, с Верховным судом, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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