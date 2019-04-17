В Петербурге маткапитал теперь можно направить на садовый дом

Материнский капитал в Петербурге теперь можно потратить на строительство садового дома. А значит, вложить пособие станет возможным не только в сам земельный участок, например, для дачи, но и в постройку на нем. Речь идет именно о региональном маткапитале, которым могут воспользоваться матери-петербурженки. Поэтому необходимое условие для получения сертификата – женщина должна иметь прописку в Северной столице. Напомним, что получить региональную выплату в Петербурге может мать при рождении третьего ребенка.

Сегодня маткапитал в Северной столице составляет чуть больше 154 тысяч рублей. Программа этих выплат заработала в городе с 2012 года. Прописан в законе он изначально в сумму 100 тысяч рублей, но ежегодно растет из-за индексации. Учитывая размер выплаты, построить садовый дом с нуля на эти деньги, конечно, не получится. Однако средства можно вложить, например, на покупку стройматериалов или чтобы частично погасить затраты на возведение.

Закон о том, что средства маткапитала можно направить на строительство садового дома, уже подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

– Учитывая, что одной из актуальных проблем для многих многодетных семей является обеспечение летнего загородного отдыха, возможность направить средства материнского капитала не только на приобретение садового земельного участка, но и на строительство на нем садового дома значительно расширит сферу применения многодетными семьями дополнительной меры социальной поддержки в виде материнского капитала в Санкт-Петербурге, – объяснили в пресс-службе Смольного.

Напомним, что реализовать маткапитал можно частями или сразу целиком. Направить пособие можно на улучшение жилищных условий, земельный участок, получение детьми образования, приобретение легкового автомобиля, а также на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение или отдых детей, включая и оплату проезда для этого к конкретному месту на территории страны.

НА ЗАМЕТКУ

Получить сертификат можно только один раз. Но если, например, при рождении третьего ребенка женщина этим не воспользовалась, то можно оформить его при рождении следующего ребенка, четвертого. Получить маткапитал нужно, пока ребенку не исполнилось трех лет. А вот время, за которое его можно потратить, не ограничивается. Обратиться за получением сертификата на маткапитал в Петербурге можно в отделы социальной защиты населения районов города, а также в районные МФЦ. Региональный маткапитал не стоит путать с федеральным. Последний составляет около 450 тысяч рублей и предоставляется женщине, родившей второго ребенка или последующих детей.

КСТАТИ

Не так давно в Петербурге появилась и выплата, призванная поддержать молодых матерей. Получить ее могут женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 24 лет. Единовременная выплата составляет около 52 тысяч рублей.