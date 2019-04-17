2019-04-17T19:42:28+03:00
Общество

Строительство Усть-Ижорского шоссе завершится летом 2019 года

Магистраль избавит Колпино и Металлострой от многотонных фур и грузовиков
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Строительство шоссе началось в 2011 году.Строительство шоссе началось в 2011 году.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Одним долгостроем в Петербурге станет меньше. В конце июня в Колпино завершатся работы на Усть-Ижорском шоссе. Отрезок трассы длиной шесть километров начали строить еще в 2011 году. Срок сдачи наметили на конец 2018 года, однако проект «забуксовал». Колпинцы сетовали, что из-за большегрузов в городе нечем дышать.

- Пыль столбом, выхлопные газы. Окно не открыть, - жаловались местные жители.

Новая магистраль позволит разгрузить Петрозаводское шоссе и Советский проспект в Невском районе Петербурга, а также поможет избавиться от пробок на выезде из Металлостроя, Усть-Ижоры и Петро-Славянки.

Трасса будет четырехполосной. Фото: пресс-служба правительства Петербурга.

Трасса будет четырехполосной. Фото: пресс-служба правительства Петербурга.

- Жители ждут. Это очень важно разгрузить Понтонный, Металлострой, оттянуть грузовой транспорт, улучшить дорожное движение, - отмечает врио губернатора Александр Беглов. - Потому что это очень важная для нас дорога, особенно для жителей Колпино.

Строительство шестикилометрового участка планируется окончить до 30 июня, а ввести в эксплуатацию в конце декабря.

Впрочем, на этом проблемы колпинцев не заканчиваются. Помимо шоссе, в районе затянулось строительство еще одного объекта – жилого комплекса «Ижора-парк». Дольщики рассказывают, что ключи от квартир они ждут с 2016 года. Cроки сдачи домов переносили шесть раз. Полгода назад они в отчаяния переехали жить на стройку. Собственники квартир пробрались в «голое» здание без света и отопления, устав ждать завершения работ.

В Смольном успокаивают, что вопрос решится летом. Чиновники говорят, что первые жильцы заселятся в ЖК «Ижора-парк» в августе 2019 года. Полностью избавить регион от долгостроев правительство намерено через полтора года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сначала года 95 семей получили квартиры, построенные за счет городского бюджета. Среди счастливчиков – семья многодетная Сагаль, у которых подрастают пятеро ребятишек. Они поселились в доме на улице Красных Партизан. Помимо Колпино городские очередники уже живут в новых комплексах в Пушкинском и Приморском районах Петербурга.

Колпинские новоселы. Фото: пресс-служба правительства Петербурга.

Колпинские новоселы. Фото: пресс-служба правительства Петербурга.

- Очень важно делать жизнь простых горожан удобной и комфортной. – добавил Беглов. - рядом с этим местом находится сквер Героев-Ижорцев. В свое время я давал поручение открыть в нем зону доступа в сеть Интернет через WiFi, поставить удобные скамейки, для безопасности оснастить системой видеонаблюдения. Насколько мне известно данное поручение было выполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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