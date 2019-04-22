Развлечения Анапы, которые ничем не уступают заграничным

Чтобы каникулы получились незабываемыми, необязательно делать визу и далеко лететь, и атмосферная Анапа — хорошее тому подтверждение. Здесь легко можно устроить себе отпуск мечты с насыщенной культурной и гастрономической программой. Мы вместе с S7 Airlines подготовили подробный план досуга для тех, кто думает над тем, чтобы летом отправиться в самый солнечный город черноморского побережья. Прямые рейсы S7 Ailrines из Петербурга в Анапу стартуют 26 апреля, но билеты можно приобрести уже сейчас. Полеты будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, четвергам и пятницам.

Автор фото: Александр КОБЦЕВ

Виноградники Гай-Кодзора

С древних времен Анапские земли славились своими виноградниками. Виноделие активно развивается здесь и сегодня. Так, одни из самых известных виноградников — Гай-Кодзора — располагаются в начале Малых Кавказских гор (Семисамский хребет) на высоте 300-320 метров над уровнем моря и занимают площадь в 70 га. Все 14 сортов, растущих здесь, привезены из французского региона Шатонеф-дю-Пап, оттуда же родом и главные консультанты — энологи старинной и самой известной в своем регионе винодельни ChateauLaNerthe, Ален Дюга и Ноэль Рабо. Они руководят всеми процессами, чтобы качество местных вин ни в чем не уступало их родным, французским.

Вид на "Виноградники Гай-Кодзора" и французский специалист Ноэль Рабо во время дегустации местных вин. Фото gai-kodzor.ru

Во время экскурсии по виноградникам Гай-Кодзора вам расскажут об основах виноделия и виноградарства, проведут по подземной галерее для выдержки вина в бочках, познакомят с нюансами правильной дегустации и, конечно, дадут попробовать лучшие образцы местных вин. Попасть на экскурсию можно только по предварительной записи на сайте.

Устричная ферма в Большом Утрише

Большой Утриш известен не только своим уникальным заповедником с можжевелово-фисташковыми лесами: в одноименном прибрежном поселке вот уже 30 лет выращивают морской деликатес — устрицы, в том числе тихоокеанскую гигантскую устрицу Crassostreagigas. Четверо энтузиастов — бывших экологов и кандидатов наук — круглый год ухаживают за своим устричным хозяйством и ныряют под воду в любую погоду, чтобы промывать корзины с моллюсками и собирать «урожай». Молодые устрицы фермеры закупают во Франции, а в Черном море они просто дорастают до нужных размеров. Попробовать свежевыловленных моллюсков можно тут же — в ресторане «Форт Утриш» с видом на море.

Свежайшие устрицы можно отведать в ресторане Форт Утриш при ферме.

Государственный природный заповедник «Утриш»

Легенда гласит, что к одной из местных скал Гефест приковал Прометея, наказанного Зевсом за то, что тот подарил людям огонь. Подтверждение тому все чаще находят в мифах древней Греции и в местной флоре. Так, если в жаркую безветренную погоду поднести к одному из самых красивых растений, неопалимой купине зажженную спичку, то куст вспыхнет ярким пламенем, но при этом не сгорит. Согласно преданию, это горят капли крови Прометея, изо дня в день истязаемого гигантским орлом. Этому факту есть и более научное объяснение — «огонь-трава» (еще одно название неопалимой купины) выделяет большое количество эфирных масел, они-то и загораются от спички.

Красоты государственного заповедника "Утриш". Фото vk.com/utrishgpz

Но неопалимая купина — лишь одно из множества уникальных растений, которые можно увидеть в заповеднике «Утриш» площадью 5112 га. Пицундские сосны, дубы, грабы, скумпии, фисташка — всего насчитывается около 75 видов травянистых растений и 107 видов деревьев и кустарников. Некоторые имеют возраст от нескольких сотен до тысячи лет, около 60 из них занесены в Красную Книгу и не встречаются больше нигде в мире. Кроме богатой растительности, эти места отличает и не менее богатая фауна — одних только птиц здесь больше 30 видов.

Грязевые вулканы Тамани

Анапа гордится еще одним местом, описанным в древних сказаниях: согласно мифам, где-то здесь располагался вход в царство мертвых Аида, а по сюжету «Одиссеи» Гомера, мореплавателям «Арго» пришлось пройти сквозь цепи взрывающихся вулканов Таманского полуострова.

Вулканы образовались здесь больше 10 миллионов лет назад, многие из них активны до сих пор и извергаются несколько раз в год, другие — спят десятилетиями. Извергают они не расплавленную магму, а лечебную грязь — смесь углеводородов, йода, брома и других полезных веществ. Она может помочь в лечении десятков заболеваний кожи, костей, мышц. Но принимать грязевые ванны стоит не больше 10-15 минут, а при наличии серьезных проблем со здоровьем — сначала необходимо проконсультироваться с врачом.

Самые популярные грязевые вулканы с территорией, оборудованной душем, а в отдельных случаях даже и кафе — Тиздар (другие его названия — Синяя балка и Азовская сопка), Гефест, вулкан на мысе Пекла и Шуго.

Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо

Красивая природа вокруг озера Абрау всегда привлекала путешественников, но особенную популярность они завоевали именно благодаря знаменитому игристому вину Абрау-Дюрсо, которое здесь производят уже почти 150 лет.

О происхождении, выращивании, уходе и процессе производства шампанского от начала и до конца вы узнаете на одной из экскурсий. Можно посетить Историеский комплекс и подземные тоннели или же сами виноградники и Шато — панорамную площадку, откуда открывается невероятный вид на Кавказские горы, озеро Абрау и Черное море.

Посетительница в фирменном магазине завода по производству шампанских и игристых вин "Абрау-Дюрсо". Фото Виталий Тимкив/ТАСС

Уезжать отсюда сразу после экскурсии точно не захочется, да это и необязательно. Здесь есть, что поделать и после нее: посетить спа-процедуры и йога-ретрит, искупаться в озере Абрау, заняться парусным спортом или треккингом.

Древний город Горгиппия

Когда-то на месте нынешней Анапы стояла древняя Горгиппия — главный пограничный город Боспорского царства. Это был крупный и богатый морской порт и торговый центр, куда греческие купцы привозили вино, благовонные масла, посуду, дорогие ткани и ювелирные украшения и увозили в свою очередь пшеницу, мед, соленую рыбу, меха, вино и скот, а также рабов.

Город был сожжен в 238 году нашей эры варварским племенем готов. Археологические раскопки Горгиппии начались только много столетий спустя, в 1975 году и продолжаются до сих пор. На раскопанной территории площадью около 1,5 — 2 га (это всего пара кварталов древнего города, общая площадь которого составляла 35 гектаров) можно увидеть колодцы, подвалы с каменными лестницами, фундаменты жилых домов, мощеные улицы, винодельни, фрагменты крепости и многое другое.

Античные амфоры, обнаруженные у местных берегов, можно осмотреть в музее.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для того, чтобы составить более полное представление о жизни в древней Горгиппии, стоит посетить и Анапский археологический музей, где хранится бытовая утварь, монеты, скульптуры, оружие и статуэтки.

Конечно, это далеко не все варианты, как провести время на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае, но если вы последуете нашему плану, то ваши рассказы и новые знания непременно удивят всех друзей и близких. Поэтому скорее согласовывайте с начальником даты отпуска и начинайте собирать чемоданы.