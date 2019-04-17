Петербургские реставраторы предложили помощь в восстановлении Нотр-Дама

Внимание всего мира уже несколько дней приковано к знаменитому парижскому собору Нотр-Дам, который 15 апреля пережил страшный пожар. Петербургские реставраторы не остаются в стороне от беды французов. И уже предложили свою помощь в восстановлении памятника мировой культуры. Власти Франции сразу же после трагедии завили, что утраченные части собора восстановят, а профессионалы со всей планеты уже оценивают объемы этих работ.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Как петербургские реставраторы могут помочь в восстановлении Собора парижской богоматери 00:00 00:00

Французских и петербургских реставраторов роднит не только опыт, но и схожая ситуация с архитектурным памятником. Северная столица пережила в 2006 году пожар в Троицком соборе. Его купол тогда серьезно пострадал, а на восстановление у специалистов ушло почти 10 лет. Как и в Нотр-Даме, в Троицком соборе пожар вспыхнул во время реставрационных работ.

– Все мы понимаем, что памятники касаются не только жителей страны, а Нотр-Дам – это мировая ценность. Тем более таких значимых строений осталось не так много. Поэтому предложить помощь – это естественная реакция, – рассказала «КП-Петербург» председатель совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга, доктор технических наук Нина Шангина.

Купол Троицкого собора в Петербурге горел в 2006 году. Фото: Архив "КП"

Союз реставраторов Петербурга выразил сочувствие французам и направил письмо в генконсульство страны с предложением помощи. Уже ясно, что восстанавливать Собор Парижской Богоматери придется не один год. Пожар уничтожил деревянную кровлю, а знаменитый готический шпиль рухнул на глазах у всего города. Но все же каменной части собора удалось выстоять. Спасены и многие реликвии, в том числе Терновый венец Спасителя, алтарь и алтарный крест Нотр-Дама, некоторые скульптуры, часть интерьера.

«НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ»

Пока до строительства новых частей собора далеко – сначала работа специалистов будет скорее теоретической.

– Самое главное – это выбор методики реставрации. Любой проект начинается с обследования состояния на сегодня, работы с архивными материалами. Нотр-Дам постоянно изучался, о нем очень много известно, есть и результаты сканирования. Но все это необходимо обобщить, чтобы выбрать наиболее конструктивный способ реставрации, – добавляет Нина Шангина. – Мне кажется, на полное восстановление потребуется лет 7. Конечно, это будет работа на высоте, поэтому понадобятся люди разных профессий, например, альпинисты. Кроме того, многие скульптуры были вынесены на реставрацию, и они сохранились. Это дает серьезные основания надеяться, что реставрация может проходить быстрее.

Пожар в Нотр-Даме тушили всю ночь.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока на предложение петербургских реставраторов не ответили. Но не исключается, что если это будет необходимо, они смогут отправиться и на место трагедии, в Париж.

– Вообще наши специалисты очень часто работают на зарубежных объектах, в том числе и во Франции. И реставраторы говорят на одном языке. И французские, и российские совершенно точно являются единомышленниками. А принципы, методы, материалы являются в этой сфере универсальными, – отмечает Нина Шангина.

Пожар, который тушили около 14 часов, к счастью, не унес человеческих жизней. Парижская прокуратура расследует дело о неумышленном причинении ущерба. А Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил о начале сбора средств на восстановление собора.

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