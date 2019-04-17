2019-04-17T19:02:49+03:00
Дом. Семья

Петербуржцы спасли двух псов с «необитаемого» острова, окруженного льдом

Зоозащитникам пришлось добираться вплавь в холодной воде до несчастных животных [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге спасли собак с необитаемого острова Фото: скрин с видеоВ Петербурге спасли собак с необитаемого острова Фото: скрин с видео
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«Тяни», - кричал петербуржец своему товарищу, пытаясь вытащить собаку с «необитаемого» острова. Двое храбрых мужчин в прошедшее воскресение, 14 апреля, спасли двух четвероногих с маленькой суши, окруженной ледяной водой в Южном Приморском парке Петербурга.

Как оказалось, двумя этими храбрецами были сотрудники организации по спасению животных «Кошкиспас». Днем они приехали на вызов в парк, припарковали машину на Петергофском шоссе, надели гидрокостюмы и отправились под весенним солнцем к месту бедствия.

- На острове размером 30х30 метров радостно метались два жизнерадостных островитянина. Полные задора, веселья и энергии. Для них это было приключением. Это их остров. Их земля, - рассказали о произошедшем спасатели.

Подойдя к месту, они увидели хозяев собак, которые радостно замахали руками, увидев спасателей. Как именно псы добрались до окруженного льдами острова - не известно. Но вытащить без помощи специалистов оттуда их не представлялось возможным.

Владельцы собак провели маленький экскурс: песики добрые, хорошие. Кобеля три месяца назад забрали с улицы, куда его избитого выкинул хозяин, поэтому на мужчин реагирует плохо.

Спасение двух собак на острове. Южный Приморский парк в Петербурге .

Сглотнув, один из спасателей отправился в ледяную воду. Сначала лед был тонким и крошился от одного только прикосновения. Но к середине водоема набрал толщину, образовав «мостик», и позволил ползти, потом опять похудел.

- Островитяне встретили меня с любопытством, но как только я вылез на берег, разбежались в разные стороны. Девочка решила поиграть в догонялки, но через минуту-две пришлось ее разочаровать. Переключился на кобеля, сидевшего на кусочке парапета, который возвышался над водой. Хвост отчаянно молотил по воде, - описал первые минуты встречи с собаками спасатель.

Дальше начались попытки наладить с псом контакт. Первый раз он вырвался из ошейника. Второй раз тоже выкрутился. Третий раз – победа.

Спасатель взял кобеля за грудь и спустился с ним в воду. Через несколько минут собака была уже в объятиях у хозяина.

- Передав первую спасенную собаку владельцу, вернулся за второй. Там было легче. Меня ждали. Чуть не держали поводок в зубах. Теперь поступил по-другому. Привязал поводок к линю и приказал вытягивать. Так получилось намного быстрее, - поведали спасатели из «Кошкинспаса» об «операции».

Так, остров в парке снова стал необитаемым, а псы довольные и нагулявшиеся вернулись домой вместе со своими хозяевами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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