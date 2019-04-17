Праздник пива: В Петербурге пройдет фестиваль St. Petersburg Craft Event

В Петербурге 1 мая 2019 года в центре дизайна ArtPlay пройдет второй фестиваль St. Petersburg Craft Event: более 80 независимых пивоварен Европы и России, концерты Биртман, Запрещенных Барабанщиков, Junkyard Storytellaz и Васи В. из группы Кирпичи, топовая крафтовая еда, маркет, семинары, мастер-классы и лекции делового пространства Craft Business.

St. Petersburg Craft Event — большой крафтовый фестиваль для любителей авторского пивоварения, хорошей музыки и гастрономического разнообразия. Кроме того, Craft Event – это масштабное событие для предпринимателей новой формации, которые мыслят нестандартно и каждый день меняют городскую среду, среди них – пивовары, дистрибьюторы пива, food-энтузиасты, архитекторы, дизайнеры и представители креативной индустрии.

Это будет уже второй съезд поклонников и создателей крафтовой культуры в северной столице. Организаторы ожидают более 5000 гостей. Соответственно, будет увеличено и пространство фестиваля.

Это уже второй фестиваль пива в ПетербургеФото: Предоставлено организаторами

По традиции, St. Petersburg Craft Event разделят на несколько зон и «секций»:

Craft Drink: более 80 пивоварен и городских баров представят свои лучшие сорта крафтового пива. Кроме российских пивоваров, на фестивале будут представлены европейские производители, а также будет реализован формат «фестиваль в фестивале» – на St. Petersburg Craft Event появится зона испанского фестиваля крафтового пивоварения La Fira Del Poblenou, который уже 7 лет проходит в Барселоне и ежегодно привлекает более 30 000 гостей.

Craft Music: традиционно, на Craft Event — внушительная музыкальная программа. В этом году с концертами выступят: самый удивительный музыкально-провокационный проект — «Запрещенные барабанщики»; БИРТМАН – короли эстрады, вокально-инструментальный ансамбль всепоглощающей радости, накрывающего веселья, строчка из песни которого «души ландшафты я расправлю крафтом» могла бы стать девизом нашего фестиваля. С сольной программой выступит Вася В. – он же «царь Василич» , лидер культовой группы КИПРПИЧИ, недавно записавший альбом «Триумф», который сам он описывает как «ослепительный апофеоз добра, любви и мира между всеми людьми на планете»», а фанк-квинтет Junkyard Storytellaz покажут, что соул бывает энергичнее панк-рока.

На фестивале можно будет не только выпить, но и послушать музыку. Например, выступление группы "Запрещенные барабанщики"Фото: Предоставлено организаторами

Craft Food: интересные гастропроекты, фудтраки и корнеры от петербургских рестораторов, сыры от локальных сыроварен и закусочные сеты, формирующие идеальные сочетания пива и еды.

Craft Market: аксессуары из натуральных тканей, расписанные петербургскими художниками, коллекции модных оправ, тематические плакаты и открытки от дизайн-студий, украшения ручной работы и многое другое.

Craft Business: семинары, мастер-классы, лекции и круглые столы, затрагивающие важные для бизнеса темы. Интереснейшие спикеры из Скандинавии и Европы расскажут о традициях и культуре пивоварения в европейских странах.

Craft Sport: хит первого Craft Event «крафтовый футбол» и другие подвижные и малоподвижные игры.

Организаторы St. Petersburg Craft Event — компания «Светлая музыка», которая на протяжении последних двадцати лет делает яркие и запоминающиеся события: концерты, фестивали и городских праздников. Самые известные проекты компании — фестивали STEREOLETO и «Части Света».

КОГДА: 1 мая 2019 года, с 13 до 23 часов

ГДЕ: Центр дизайна ArtPlay, Красногвардейская площадь, 3

Стоимость входа на мероприятие - 500 рублей