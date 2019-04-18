В отпуск с пустым кошельком

Согласно опросу ВЦИОМ, две трети россиян планируют провести майские праздники дома. Большинство респондентов заявили, что основная причина, мешающая им отправиться в путешествие, - дороговизна отдыха.

Однако не все петербуржцы готовы отложить поездку на море и ищут альтернативные способы оплатить путевку.

- Ипотека, автокредит и куча других бытовых расходов вынуждали меня откладывать покупку тура для семьи, однако тянуть с отпуском уже не было сил, и я решил воспользоваться кредитной картой, не залезая в очередной кредит. Выбор сделал в пользу банка, который дает громадный льготный период - 120 дней. Это почти четыре месяца! С квартальной премии я точно смогу все вернуть, а также есть возможность получить кешбэк за любые покупки, - рассказывает менеджер отдела продаж оптовой компании Роман Урванцев.

Возможности кредитной карты от Уральского банка реконструкции и развития: лимит до 300 тысяч рублей, льготный период - 120 дней и кешбэк 1% за любые покупки по карте без ограничений.

- Я знал, что не просрочу! И пластик с необходимой суммой стал для меня выходом из ситуации. Через месяц после намеченного отдыха меня ожидала крупная сделка, поэтому я без опасений оформил кредитную карту и отправился в Исландию, о которой давно мечтал. Если вы уверены в скором поступлении средств, почему бы уже сегодня не рассчитаться за путевку кредиткой, а завтра не запрыгнуть в самолет? - рассуждает владелец автосервиса Антон Зубарев.

ВОЗМОЖНОСТИ КАРТЫ ЗА РУБЕЖОМ

Кредитной картой можно не только оплатить путевку, но и расплачиваться на отдыхе за границей. Оплата покупок рублевой картой обещает мгновенную конвертацию в валюту страны, в который вы находитесь.

- Я выбрала кредитку не только в качестве финансового помощника, но и как гарант сохранности денег. Раньше я ездила в отпуск с кошельком, набитым деньгами. Часть денег всегда оставляла в номере и переживала, что их украдут. С кредиткой я перестала бояться воришек. Она всегда под рукой, ее можно легко спрятать, а в случае непредвиденных обстоятельств позвонить в банк и решить любой вопрос, - говорит Наталья Антонова, администратор.

ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ: КАК БЫСТРО ДАДУТ КРЕДИТКУ

Горящие путевки стимулируют к быстрым решениям. Кредитную карту можно оформить в максимально сжатые сроки и с минимумом документов.

В отделении УБРиР карта оформляется за 30 минут. Имейте в виду: доступ к кредитному лимиту откроется на следующий день после заключения договора. При оформлении карты онлайн, доставить ее могут в любое удобное для клиента место - на работу или домой.

- На 8 Марта я решил подарить любимой девушке путешествие мечты, но перед этим поменял работу и думал, что мне откажут в оформлении кредитки. Посмотрел предложения разных банков. Условия в УБРиР мне подошли. Здесь выдают кредитки даже со скромным трудовым стажем на одном месте, - вспоминает юрист Алексей Серебряков.

В УБРиР одобряют кредитные карты физическим лицам со стажем работы на последнем месте от трех месяцев. Карту могут получить лица от 19 до 75 лет. Индивидуальные предприниматели могут получить карту после одного года ведения бизнеса.

- Кто сказал, что отдых в кредит - это плохая затея? Я убедилась в удобстве карты в свой прошлый отпуск. Не уложилась в сумму, которую выделила на путешествие. Пришлось вспомнить про кредитку. Я не только продолжила полноценный отдых, но еще и привезла подарки близким. Потраченные деньги вернула в льготный период и не потеряла ни рубля. Еще и заработала на кешбэке: по кредитке УБРиР это 1% с любых покупок реальными деньгами! - говорит преподаватель английского языка Анастасия Елкина.

Но и самое главное - это безопасность. При расчете кредиткой в отпуске - хоть за рубежом, хоть внутри страны - за безопасностью платежей и переводов следит банк. Но не нужно забывать о бдительности и никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать короткие коды и пароли от карты, потому что, когда клиент сам диктует мошенникам информацию по карте, которая известна только ему, даже надежная защита банка не поможет. Это как передать вору ключи от квартиры и уйти из дома.

В целом же совсем ехать без наличных на отдых не стоит. Всегда имейте под рукой небольшую сумму бумажных купюр на такси или чаевые.Реклама.