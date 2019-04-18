В Петербурге две молодые девушки пострадали в массовом ДТП с каршерингом на Невском проспекте

Серьезное ДТП произошло вечером 17 апреля в самом центре Санкт-Петербурга. У дома номер 104 по Невскому проспекту столкнулись шесть автомобилей. Все началось с того, что прокатный «Фольксваген» под управлением 25-летнего молодого человека вылетел на встречную полосу.

- Автомобиль каршеринга совершил столкновение с «Мерседесом». Также были повреждены два «Хендэ», «КИА» и «Шкода», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/703902" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП на Невском проспекте с каршерингом и двумя такси.Видео серьезной аварии в редакцию "Комсомольской правды" прислал очевидец

Все произошло поздно вечером, около 23:35 минут. Но на Невском и в это время очень оживленное движение. Кроме прокатного «Фольксвагена», который был разбит сильнее всех, среди поврежденных машин оказались две из службы такси. Впрочем, никто из их водителей или пассажиров не пострадал.

А вот две 23-летние девушки, ехавшие вместе с 25-летним водителем в каршеринге, оказались в больнице. Понадобилась помощь и самому молодому «пилоту» «Фольксвагена», а также шоферу «Мерседеса», в который он влетел.

Из-за аварии на Невском сразу же собралась приличная пробка, ликвилировать которую удалось не скоро. Сейчас обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, которые выяснят, кто прав, а кто виноват.

Напомним, что всего за сутки 17 апреля произошло два смертельных ДТП с участием каршеринговых машин. В Рыбацком об авто разбился мотоциклист, а на Приморском шоссе молодой водитель прокатной машины влетел в дерево на высоте двух метров.

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