Тенденция - гольф

В России все больше людей, интересующихся гольфом как профессиональным видом спорта. И в ближайшие несколько лет поклонников гольфа станет еще больше. В этом уверены и многие эксперты, и специалисты в области гольф-услуг. В подтверждение этому - круглогодичный гольф-курорт GORKI Golf & Resort, где количество туристов, приезжающих поиграть в гольф или просто выбирающих загородный отдых, ежегодно растет минимум в два раза.

Фото представлены курортом GORKI Golf & Resort.

- В 2019 году мы ожидаем сохранения тенденции увеличения числа туристов, - отметила генеральный директор курорта Екатерина Сенина. - Рост числа посетителей происходит прежде всего за счет приобщения к гольфу более молодой аудитории. Мы активно популяризируем гольф среди детско-юношеского возраста и взрослых. В связи с тем, что гольф вернулся в число олимпийских видов спорта, сейчас самое время подготавливать юных спортсменов и посредством этого нести спорт в массы. Стоит отметить, что единственная представительница России на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Мария Верчёнова установила рекорд, который побить будет очень сложно. Своим выступлением Мария ответила всем скептикам, которые недооценивали российскую школу гольфа. А значит, все предпосылки для развития гольфа в стране есть, - говорит Екатерина.

Клуб старается также вовлекать как можно большее количество спортсменов вне зависимости от их социального статуса или финансового положения.

Как рассказала Екатерина Сенина, еще пять лет назад средний возраст посетителей клуба составлял 55 лет. Сейчас средний возраст гостей снизился до 35-40 лет и значительно выросла доля представителей среднего класса.

Потенциал для развития гольфа в России огромен. Для сравнения: в соседней Финляндии проживает всего 5 млн человек, но в гольф играет каждый второй житель страны. У наших соседей построено более 50 гольф-клубов. В Санкт-Петербурге - мегаполисе с сопоставимым числом жителей - функционирует всего несколько гольф-клубов.

- Кроме того, мы наблюдаем увеличение количества семейных посетителей - до 45 процентов от общего числа гостей, - подчеркнула Сенина. Это прежде всего связано с разнообразием услуг курорта. - Сейчас на курорте круглогодично функционирует отель, коттеджи для проживания, открывается новый спа-комплекс, а также представлен большой спектр круглогодичных активностей.

На территории курорта также есть проект охраняемого коттеджного поселка бизнес-класса. Основная концепция поселка - единство внутреннего пространства дома и внешней природы.

Фото представлены курортом GORKI Golf & Resort.

Один из факторов, который позволяет реализовывать эту идею, - продуманная инфраструктура поселка, а нахождение на гольф-курорте, несомненно, заинтересует людей, которые любят гольф и готовы сделать этот спорт неотъемлемой частью своей жизни. На территории поселка есть два домовладения, в которых живут постоянно, еще два готовых дома выставлены на продажу. Покупатель может выбрать для себя проект деревянного или каменного дома из имеющихся девяти проектов домов или создать с архитектором свой собственный проект исходя из своих пожеланий и архитектуры поселка. Стоимость деревянных и каменных домов практически одинаковая.

СПРАВКА

GORKI Golf & Resort - единственный круглогодичный гольф-курорт в Северо-Западном регионе для любителей активного образа жизни и комфортного отдыха, который учитывает стремление успешных людей к ведению здорового образа жизни, поддержанию хорошей физической формы и сохранению семейных ценностей. Здесь также можно поиграть в мини-гольф, теннис, баскетбол, устроить велопрогулку и даже порыбачить. Также на территории курорта расположены: клубный дом с панорамным рестораном, большой конференц-зал, детская игровая комната, спортивные площадки и другие интерактивные локации.

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