Пулково вошло в тройку лучших аэропортов России с пассажиропотоком более 15 млн человек в год

Аэропорт Пулково впервые стал обладателем национальной авиационной премии «Крылья России». Воздушная гавань Санкт-Петербурга признана дипломантом в номинации «Аэропорт года в группе 1 (более 15 млн пассажиров в год)» по итогам 2018 года.

- Это большая радость и гордость - получить столь престижную отраслевую награду. Признание авиационными экспертами достижений аэропорта Пулково является подтверждением эффективности работы нашей большой команды. Мы намерены и дальше обеспечивать высокий уровень обслуживания пассажиров и авиакомпаний, расширять возможности для путешествий из Санкт-Петербурга, совершенствовать инфраструктуру аэропорта и внедрять новые сервисы, - сказал генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Владимир Якушев.

В 2018 году аэропорт Санкт-Петербурга обслужил рекордные 18,1 млн человек, на 12,4 процента превысив показатель 2017 года. В течение года география полетов из Пулково пополнилась двадцатью новыми направлениями полетов. Регулярные рейсы из аэропорта Санкт-Петербурга начали выполнять четыре новые авиакомпании. Также в 2018-м Пулково впервые обслужило два новых типа воздушных судов: самый большой в мире пассажирский самолет Airbus A380 и один из новейших и наиболее современных типов узкофюзеляжных воздушных судов Boeing 737 MAX. В течение года Пулково представило пассажирам такие новые сервисы, как удаленная регистрация на все рейсы из Санкт-Петербурга, круглосуточные мультистойки регистрации багажа, каршеринг. В централизованном пассажирском терминале расширили зону входного досмотра и зону проверки документов перед предполетным досмотром пассажиров внутренних линий. Кроме того, в 2018 году управляющая компания аэропорта построила на Пулковском шоссе бесплатную парковку для встречающих, а на краткосрочной парковке P2 создала 100 дополнительных машиномест.

Лауреат и два дипломанта премии «Крылья России - 2018» в категории «Аэропорт года в группе 1 (более 15 млн пассажиров в год)» определялись тайным голосованием экспертного совета, в который вошли представители общественных организаций, авиационного бизнеса, СМИ, а также независимые авиационные эксперты. Достижения аэропортов оценивали по количественным и качественным показателям, в числе которых: пассажиропоток, широта охвата маршрутной сети, развитие инфраструктуры, уровень сервиса для пассажиров.