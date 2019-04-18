Клиника Пирогова: «К медицине должна лежать душа»

Клинику Пирогова на Васильевском острове можно назвать городской достопримечательностью. И не только потому, что располагается она в красивом историческом здании. Это один из первых частных медицинских центров Петербурга, где еще в девяностых стали лечить больных с серьезными заболеваниями.

- Мы, пожалуй, первыми стали заниматься медициной высоких рисков. И накопили большой опыт организации работы: нам удалось выстроить оригинальную систему безопасности пациента и безопасности врача, - говорит главный врач и генеральный директор клиники Пирогова на Васильевском острове Сергей Сингаевский.

Клиника располагается в красивом историческом здании на Васильевском острове.Фото: Олег ЗОЛОТО

Взять хотя бы подход к подбору медицинского персонала. В клинике Пирогова смотрят не только на опыт работы доктора и его регалии, но и на отношение к работе. А оно у всех разное.

- Бывает, что знания есть, но душа не лежит, и профессиональные обязанности выполняются в силу привычки, необходимости. Так вот мы подбирали таких докторов, которые не просто знают, но и любят свое дело, - добавляет Сергей Сингаевский. - Мы оказываем только такую помощь, для которой у нас есть все необходимое - от современного оборудования до энтузиазма врачей. И беремся только за те операции, в успехе которых действительно уверены.

Главный врач и генеральный директор клиники Пирогова на Васильевском острове Сергей Сингаевский.Фото: Олег ЗОЛОТО

В структуру медицинского центра входит амбулатория и стационар, в котором более четырнадцати отделений: общая хирургия, нейрохирургия позвоночника, гинекология, флебология и многие другие. Клиника использует передовые методики выполнения операций и принцип «хирургии одного дня». Например, чтобы избавиться от варикоза, теперь не нужно ложиться в больницу.

- Радиочастотная абляция вен - безболезненная процедура, после которой в тот же день можно отправиться домой, - говорит врач-флеболог Клиники Пирогова Михаил Дука. - Операция не требует длительной реабилитации, и в этом ее большой плюс, а пациенты сразу же получают красивую кожу без «звездочек».

Михаил Дука на рабочем месте.Фото: Олег ЗОЛОТО

Одно из востребованных направлений - пластическая хирургия. Люди приходят в это отделение не только для того, чтобы воплотить свои мечты о привлекательной внешности. Ведущий пластический хирург клиники Пирогова Амит Хатри помнит немало случаев, когда устранение эстетического дефекта полностью меняло жизнь пациента.

- В современном мире обращение к врачам моего профиля перестало быть чем-то постыдным, ведь можно решить вопрос как с врожденными аномалиями, так и с приобретенными недостатками: возрастными изменениями кожи, последствиями материнства, травмами, - говорит доктор. - Для женщин это особенно важно, так как помогает повысить самооценку и вернуть уверенность в себе.

Ведущий пластический хирург клиники Пирогова Амит Хатри.Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты проводят уникальные хирургические вмешательства, способные подарить пациентам действительно новое качество жизни. Бывает, что помогают больным, от которых отказались другие медицинские учреждения. Но самым главным здесь считают добросовестное и качественное лечение и индивидуальный подход к решению проблем пациентов.

КОНКРЕТНО

Адрес: Санкт-Петербург, Большой проспект В.О. 49-51.

Телефон: 8 (812) 320-70-00.

Сайт: pirogovclinic.ru

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