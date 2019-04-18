2019-04-18T19:35:24+03:00
Спорт

«Валенсия» - «Вильярреал». 18 апреля 2019: Трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы

Представляем вашему вниманию текстовую онлайн –трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги Европы «Валенсия» (Валенсия, Испания) – «Вильярреал» (Вильярреал, Испания). Матч состоится в четверг, 18 апреля в Валенсии на стадионе «Месталья». Начало – в 22.00.
Максим МИХАЛКО
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Трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы, «Валенсия» - «Вильярреал»Трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы, «Валенсия» - «Вильярреал»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня вечером в матче "Вильярреал" - "Валенсия" ожидаем на поле «Местальи» нашего представителя в этом противостоянии Дениса Черышева. Роль 28-летнего нападающего сборной России в победе в первой игре стала очень заметной – Черышев вышел на поле на 69-й минуте и принял участие в обеих голевых атаках.

Весомый аргумент, чтобы рассчитывать в четверг на выход в стартовом составе.

"Валенсия" - "Вильярреал". Прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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