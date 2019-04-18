«Валенсия» - «Вильярреал». 18 апреля 2019: Трансляция матча 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня вечером в матче "Вильярреал" - "Валенсия" ожидаем на поле «Местальи» нашего представителя в этом противостоянии Дениса Черышева. Роль 28-летнего нападающего сборной России в победе в первой игре стала очень заметной – Черышев вышел на поле на 69-й минуте и принял участие в обеих голевых атаках.

Весомый аргумент, чтобы рассчитывать в четверг на выход в стартовом составе.