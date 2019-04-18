2019-04-18T21:54:09+03:00
Происшествия

Крыша дома в центре Петербурга провалилась в жилую квартиру

Жильцы теперь видят через потолок небо
Лилия КОЗЛОВА
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В центре Петербурга в результате обрушения крыши дома пострадала четырехкомнатная квартираВ центре Петербурга в результате обрушения крыши дома пострадала четырехкомнатная квартираФото: СОЦСЕТИ
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В центре Петербурга обрушилась крыша дома № 32 по улице Радищева в четверг, 19 апреля. Причем обвалилась она таким образом, что проломила потолок в квартире, расположенной на четвертом этаже. Благо, жильцы не пострадали, так как находились в другой комнате. Но теперь у них простирается вид на небо Северной столицы через большую дыру.

- Мы были в другой комнате и услышали шум. Заходим, а там потолок обвалился, все в пыли, завалено, - рассказал «КП-Петербург» житель квартиры Павел Викулин.

Квартира принадлежит родителям Павла. Там сейчас живут его братья. По словам Викулина, родители до сих пор прибывают в шоке и не могут никак успокоиться из-за инцидента.

После обвала, Павел поднялся наверх, на чердак, чтобы проверить, из-за чего произошел обвал. По его словам, в последнее время в доме делают капитальный ремонт.

- Возможно, это рабочие повредили деревянные перекрытия на крыше. Обвал произошел четыре часа назад, а потолок до сих пор крошится, валятся камни. Вообще страшно находиться в такой квартире, - отметил Павел.

Не зная что делать, в панике жители позвонили в экстренную службу. Приехали рабочие, пофотографировали комнату, потолок, осмотрели все и ушли.

- Что теперь делать, как жить и к кому обращаться?, - задается вопросом Павел.

Также житель злосчастной квартиры поведал, что инциденты с домом происходят уже не в первый раз. Год назад жильцов сильно затапливало, приходилось ходить чуть ли не по колено в воде. Поэтому, когда кончатся эти «приключения», остается вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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