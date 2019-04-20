2019-04-20T17:23:43+03:00
Звезды

Ольга Бузова пришла на вечеринку ММКФ в прошлогоднем платье Марии Кожевниковой

Поклонники забраковали наряд артистки
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Поклонники певицы Ольги Бузовой раскритиковали ее наряд.Поклонники певицы Ольги Бузовой раскритиковали ее наряд.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Поскольку открытие Международного Московского кинофестиваля больше напоминало траурную процессию, нежели праздник (большинство звезд облачились в черные наряды), то организаторы последующей вечеринки журнал «Кинорепортер» сделали специальную пометку в пригласительных totalwhite.

Ольга Бузова выбрала для этого вечера не просто белое, а свадебно-торжественное платье. «Прекрасный повод напомнить себе о том, что я принцесса. Вот такой весенний образ я выбрала на самую главную кино вечеринку. Приятно быть Вашей персоной. Дальше - больше, главные мои роли ещё не сыграны. Ну и еще, прекрасный повод выгулять новенькие лодочки. Я - идеальное лицо, тело и ноги для любого бренда», - сообщила в Instagram-постах Бузова.

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Ольга Бузова порхала на Кинофестивале.
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Однако поклонники забраковали наряд поющей ведущей. Некоторым показалось, что лиф платья великоват для ее груди, другие с уверенностью заявили, что платье не подходит ей по возрасту. А третьи вспомнили, что выдели год назад актрису Марию Кожевникову в таком же. Тогда Кожевникова нарядилась, чтобы прийти к подруге на свадьбу и поделилась снимками в соцсети. Подписчики Марии назвали ее «Диснеевской принцессой», осыпав комплиментами.

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Поклонники посчитали, что Марии Кожевниковой это платье идет больше.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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