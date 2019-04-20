Ольга Бузова пришла на вечеринку ММКФ в прошлогоднем платье Марии Кожевниковой

Поскольку открытие Международного Московского кинофестиваля больше напоминало траурную процессию, нежели праздник (большинство звезд облачились в черные наряды), то организаторы последующей вечеринки журнал «Кинорепортер» сделали специальную пометку в пригласительных totalwhite.

Ольга Бузова выбрала для этого вечера не просто белое, а свадебно-торжественное платье. «Прекрасный повод напомнить себе о том, что я принцесса. Вот такой весенний образ я выбрала на самую главную кино вечеринку. Приятно быть Вашей персоной. Дальше - больше, главные мои роли ещё не сыграны. Ну и еще, прекрасный повод выгулять новенькие лодочки. Я - идеальное лицо, тело и ноги для любого бренда», - сообщила в Instagram-постах Бузова.

buzova86 Ольга Бузова порхала на Кинофестивале.

Однако поклонники забраковали наряд поющей ведущей. Некоторым показалось, что лиф платья великоват для ее груди, другие с уверенностью заявили, что платье не подходит ей по возрасту. А третьи вспомнили, что выдели год назад актрису Марию Кожевникову в таком же. Тогда Кожевникова нарядилась, чтобы прийти к подруге на свадьбу и поделилась снимками в соцсети. Подписчики Марии назвали ее «Диснеевской принцессой», осыпав комплиментами.