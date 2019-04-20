В Мурино высадили новую аллею, а парк в Буграх очистили от мусора

20 апреля по всей России прошла весенняя генеральная уборка. На борьбу с прошлогодней листвой и мусором вышли добровольцы от Владивостока до Калининграда. Не стала исключением и Ленинградская область.

Первые труженики в Западном микрорайоне Мурино показались около девяти утра. С лопатами и граблями в руках они пришли на берег Брачнева ручья во дворе домов на проспекте Авиаторов Балтики. Местные жители давно просили облагородить этот участок земли. На просьбу откликнулись сотрудники администрации района, руководство города и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Аллея раскинулась на берегу Брачнева ручья во дворе домов на проспекте Авиаторов Балтики. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

- В каждом районе, городе и поселении мы распределили общественные места между бюджетными организациям, - рассказал глава 47 региона «Комсомольской правде». - Также расписали территорию, которую должны убрать управляющие компании. На свободные и спорные места вышла местная и районная администрация. Эта территория – одна из таких.

Сначала избавились от фантиков, пакетов и бутылок, затем приступили к посадке деревьев. Пример коллегам показал Александр Дрозденко, который руководил процессом. Липы, рябины и клены закупили строительные компании, работающие во Всеволожском районе. Местные жители не сомневаются, что саженцы приживутся. Возраст растений солидный – 15 лет. В ближайшее время дорожки вдоль зеленой зоны обновят, а «бесхозный» участок закрепят за управляющей компанией. Теперь она будет под присмотром.

Кроме Мурино «зеленый десант» во главе с Александром Дрозденко наведался еще в два района интенсивной жилой застройки. В Буграх субботник прошел на территории возле военного мемориала «Землянка». Активисты очистили парк от мусора, старых листьев и побелили стволы деревьев. В Кудрово к работе подошли с не меньшим энтузиазмом. Вдоль Безымянного ручья рядом со школой №1 госслужащие и жители также навели порядок и высадили саженцы.

К субботнику присоединился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Одним днем уборка в Ленинградской области не ограничится. 15 апреля в регионе стартовал «месячник чистоты», в рамках которого субботники продолжатся. Один из них пройдет у мемориала «Разорванное кольцо» на Дороге Жизни накануне Дня Победы.