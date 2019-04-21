В Петербурге проходит фестиваль «Чудо света»

В Петербурге проходит одно из самых красочных шоу в мире чудо-света. С помощью технологий виртуальной реальности лучшие дизайнеры со всех уголков планеты оживили красочные картины, которые проецировались на здание ТЮЗа на Пионерской площади.

- Впервые на весеннем фестивале света будет применен способ создания живых картин с использованием технологии виртуальной реальности, - рассказывают организаторы. - VR-дизайнер буквально разрисовывает модель здания в своём виртуальном пространстве, причудливо трансформируя его и играя со световым контентом. И у нас на глазах это изображение из шлема художника переносится в реальный мир, через проекцию появляясь на здании.

В Петербурге показали новые технологии виртуальной реальностиФото: Олег ЗОЛОТО

К слову, не фестивале также показали создание дополненной реальности.

- Не секрет, что зритель нового поколения видит мир через объектив камеры на экране смартфона, - пояснили на фестивале. - Новейшие технологии позволяют создать трехмерную анимацию, расширяющую пространство. Картины дополняются объектами, которые словно «вылетают» из видео проекции на зрителя, развивают сюжетную линию и создают потрясающий эффект присутствия в объемном, виртуальном мире.

Картинка проецировалась на экран ТЮЗаФото: Олег ЗОЛОТО

Сотни горожан пришли посмотреть на шоуФото: Олег ЗОЛОТО

А Петербурге проходит одно из самых красочных шоуФото: Олег ЗОЛОТО

Фестиваль "Чудо света" показал технику дополненной реальностиФото: Олег ЗОЛОТО

Картинка оживала на стене зданияФото: Олег ЗОЛОТО

Шоу будет длиться несколько днейФото: Олег ЗОЛОТО