«Просто отвлекся»: Водитель Лексус на скорости сбил сотрудника ГИБДД в Ленобласти

Авария с сотрудником ГИБДД произошла в Лужском районе Ленинградской области. Лихой водитель Лексус, ехавший на 68 километре трассы "Санкт-Петербург-Псков", на скорости сбил полицейского, стоявшего на обочине.

- Водитель не справился с управление и совершил наезд на сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на другого остановленного шофера, - поясняют в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - В результате происшествия у сотрудника ГИБДД диагностировано подозрение на перелом.

На Киевском шоссе гаишника на огромной скорости снёс кроссовер Lexus.

К слову, водитель Лексус решил не скрываться после ДТП. Сейчас он уже дал пояснения в полиции. По его словам, он "просто отвлекся от управления".

Сейчас полицейские проводят проверку. Медики устанавливают, какой вред лихач нанес сотруднику ГИБДД.