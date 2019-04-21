2019-04-21T17:48:57+03:00
Происшествия

«Просто отвлекся»: Водитель Лексус на скорости сбил сотрудника ГИБДД в Ленобласти

Полицейский в этот момент оформлял протокол на другого шофера [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Полицейского сбили на полном ходу Фото: Дорожный инспекторПолицейского сбили на полном ходу Фото: Дорожный инспектор
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Авария с сотрудником ГИБДД произошла в Лужском районе Ленинградской области. Лихой водитель Лексус, ехавший на 68 километре трассы "Санкт-Петербург-Псков", на скорости сбил полицейского, стоявшего на обочине.

- Водитель не справился с управление и совершил наезд на сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на другого остановленного шофера, - поясняют в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - В результате происшествия у сотрудника ГИБДД диагностировано подозрение на перелом.

На Киевском шоссе гаишника на огромной скорости снёс кроссовер Lexus.

К слову, водитель Лексус решил не скрываться после ДТП. Сейчас он уже дал пояснения в полиции. По его словам, он "просто отвлекся от управления".

Сейчас полицейские проводят проверку. Медики устанавливают, какой вред лихач нанес сотруднику ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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