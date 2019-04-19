В Вербное воскресенье Исаакиевскую площадь очистят от автомобилей

В шестое воскресенье Великого поста православные всего мира отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим, или Вербное воскресенье, которое открывает Страстную седмицу – неделю перед Пасхой, Воскресением Христовым. В этом году Вербное воскресенье приходится на 21 апреля. Главная праздничная служба в этот день в Петербурге пройдет в Исаакиевском соборе.

– Божественная литургия начнется в 08:30, – сообщают в Санкт-Петербургской митрополии. – Ее возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Частью праздничной литургии станет Крестный ход. Он напомнит верующим о том, как накануне иудейского празднования Пасхи Иисус Христос въезжал в Иерусалим на осленке, а народ устилал его путь пальмовыми ветвями.

Схема движения участников Крестного хода. Фото: Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга

В православной России пальмовые ветви заменили веточками вербы. Отмечать этот праздник у нас стали испокон веков, традиционно его сопровождали многоголосным пением и многолюдным крестным ходом с «шествием на осляти». Традиция прервалась при Петре I и возродилась в Петербурге лишь в 2014 году. Тогда в Крестном ходе вокруг Исаакия участвовало около 15 000 человек.

– В этом году маленьким участникам молитвенного шествия раздадут специально заготовленные к празднику ветви вербы, – добавляют в митрополии.

Верующие вытеснят автомобили с Исаакиевской площади и прилегающих улиц на 45 минут. В воскресенье в 10:15 закроют для проезда и саму площадь, и Малую Морскую улицу (от Почтамтской до Вознесенского), и Адмиралтейский проспект (от Вознесенского до Якубовича). Возобновится движение в 11:00.

– Также будет действовать запрет на остановку транспорта с 18:00 19 апреля до 11:00 21 апреля, – добавляют в Дирекции по организации дорожного движения Петербурга. – Его введут на Исаакиевской площади, Малой Морской (от Почтамтской до Вознесенского), Адмиралтейском (от Исаакиевской до Якубовича).

Схема движения транспорта. Фото: Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга

Из-за Крестного хода общественный транспорт пустят в обход. Изменения коснутся трасс автобусных маршрутов №3, №22, №27 и №100.

– При этом на маршрутах № 90, №138, №195, №397 и №398, которые следуют к кладбищам, число автобусов в Вербное воскресенье мы увеличим, – сообщают в «Пассажиравтотрансе». – На эти маршруты выйдут в общей сложности семь дополнительных автобусов.

Скажется православный праздник и на работе троллейбусов. В «Горэлектротрансе» предупреждают, что изменятся трассы двух троллейбусных маршрутов – №5 и №22: оба пустят через Гороховую.