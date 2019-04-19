В Ленобласти создадут мобильный гид по малоизвестным местам Выборга

Оператор цифровых услуг МТС совместно с известным создателем нешаблонных экскурсий «Домом культуры Льва Лурье» объявляют о запуске нового нестандартного туристического онлайн-проекта «Городские легенды».

Авторами проекта станут неравнодушные выборжцы, а также жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Вместе с ними МТС и эксперты «Дома культуры Льва Лурье» подготовят народный аудиогид по городу. Пройти по нему можно будет за два часа со смартфоном в руках.

Сбор легенд для включения в городскую онлайн-экскурсию продлится до 20 мая. Своими идеями неравнодушные выборжцы и знатоки города могут делиться во «Вконтакте» и Instagram, сопровождая запись хештегами #легендыВыборга и #Городскиелегенды.

МТС и «ДК Льва Лурье» соберут все предложения, внимательно их проанализируют и составят пешеходный маршрут из 10 самых интересных и необычных мест. Звуковые экскурсии вместе с подробным описанием и фотографиями уже в июне разместят в мобильном приложении самостоятельных экскурсий Surprise Me и на специализированной платформе аудио путеводителей izi.TRAVEL.

Гид будет доступен бесплатно и пройти по маршруту смогут все желающие, главное — не забыть надеть наушники и иметь в смартфоне скоростной мобильный интернет. Он поможет путешественникам и гостям города познакомиться с Выборгом с неформальной стороны.

- Выборг – одно из самых популярных туристических мест Ленинградской области. Поэтому мы решили сделать свой вклад в развитие внутреннего туризма и создать современный цифровой сервис для местных жителей и с их участием, что очень важно. Маршрут призван показать Выборг глазами местного жителя — человека, который живет в нем или часто сюда приезжает, знает его историю, любит город, чувствует его изнутри, — отмечает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

О проекте «Городские Легенды»

Компания МТС объявила о запуске социального проекта «Городские легенды», призванного создать оригинальные туристические маршруты по городам России. В рамках проекта будут созданы аудиогиды в 50 городах, из них 15 уже в этом году.

В Ленинградской области проект реализуется совместно с «Домом культуры Льва Лурье». Для подготовки первого в Ленобласти народного маршрута был выбран Выборг. Также планируется создание аналогичных мобильных гидов в других городах.