«То, что запрещено, привлекает нас»: Итальянец рассказал, как перелетел на машине над раздвигающимся мостом в Петербурге

30-летний Лоренцо Сараккини, гостивший в Петербурге, стал настоящей городской звездой. Иностранец так вдохновился своим путешествием по России, что решил повторить трюк из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Импульсивный итальянец, как и его соотечественники из киноленты, попытался покорить разводящийся мост. Правда, перепрыгнуть его Лоренцо решил не на своих двоих, а на арендованной иномарке.

«СБИЛ ОГРАЖДЕНИЯ И ПЕРЕЛЕТЕЛ ЧЕРЕЗ МОСТ»

Свое путешествие в Петербург итальянец запланировал еще в 2017 году. Лоренцо об этом предупредил россиян в соцсетях: «Привет всем! Скоро я перееду на год в Петербург, надеюсь выучить язык. Главное не сдаваться!». В России пылкий европеец решил изрядно оттянуться. Об этом говорит и его статус на личной странице: «То, что запрещено, привлекает нас». Судя по всему, именно этим Лоренцо и руководствовался, когда решил пролететь через Большую Невку по разводящемуся Сампсониевскому мосту.

В Петербурге итальянец на каршеринге не смог перепрыгнуть разводящийся мост. Видео: ВК "ДТП и ЧП Сакнт-Петербург"

Ранним утром итальянец катался по городу с русской красавицей подругой. В этот момент стали разводить мост. Чтобы избежать недоразумений, рабочие даже выставили специальные знаки. Но даже это не остановило экстремального туриста.

Лоренцо уже не первый раз в РоссииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Ночью на мосту была разводка, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Мостотреста». – Механики там проводили работы, поэтому разводка была технологическая. Это и спасло жизнь пассажиров. Там было небольшое поднятие крыльев, одно крыло лежало на другом. Машина сбила ограждение, которое было выставлено охраной, перескочило через крылья, клюнула носом. Во время аварии у автомобиля разбился бампер. Наши специалисты сразу же вызвали все службы. Слава богу, что никто не погиб. Мост тоже не пострадал.

Итальянец в аварии, предварительно, получил закрытую черепно-мозговую травму, а у его пассажирки - ушиб шейного отдела позвоночника. Но травма иностранца не огорчила.

«КРОВЬ И АДРЕНАЛИН»

Судя по всему, Лоренцо до сих пор переполнен эмоциями.

- Со мной произошел плохой несчастный случай, - рассказал итальянец на своей странице. - Подушка безопасности лопнула мне в лицо, моя подруга упал в обморок. Я полон адреналина, телефон потерял, не знаю где. Кровь со всех частей. За 29 лет жизни - это единственный раз, когда наручники одели на мои запястья. Я показал им итальянские права, но здесь они стоят – ноль. Меня увезли на «скорой». Я не могу уснуть, только адреналин и страх.

Лоренцо рассказал об аварии на своей страницеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Судя по всему, после аварии итальянец так впечатлен, что думал даже сбежать из России.

- Я убегу вместе с наручниками, - вспылил иностранец. - Я покупаю прямой билет в Рим. Но у них мои права. И я решаю не улетать. Мне 30 лет. И я сам создаю свою судьбу.

К слову, в Италии у мужчины, видимо, тоже все не совсем гладко. Иностранец пожаловался, что его обвинили в насилии. Правда, сам он все отрицает, заявляя, что "против насилия над женщинами, даже если она этого заслуживает".

- Я никогда не заявлял, что я святой, у меня 700 тысяч недостатков, - добавил итальянец. - Я много лет путешествую по России, я совершил 19 поездок за 24 месяца. Но наручники на меня надели впервые.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД.