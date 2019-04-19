2019-04-19T14:26:04+03:00
Досуг

21 апреля в Петербурге состоится Гала-концерт XV ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон»

Главный приз победителю вручит Валерий Меладзе
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Главный приз XV ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон» вручит Валерий МеладзеГлавный приз XV ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон» вручит Валерий МеладзеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Начиная с 7 апреля в Петербург начали съезжаться лучшие юные вокалисты со всех уголков России для участия в ХV Ежегодном фестивале юных вокалистов «Золотой микрофон». Молодые таланты покажут свое мастерство и поборются за главный приз. Завершится все торжественным Гала-концертом 21 апреля 2019 года. Начало в 14:00.

В Петербург съехались лучшие юные вокалисты со всех уголков России Фото: Предоставлено организаторами

В Петербург съехались лучшие юные вокалисты со всех уголков РоссииФото: Предоставлено организаторами

Вокальное мастерство юных исполнителей будет оценивать профессиональное жюри, в составе которого известные артисты, педагоги творческих ВУЗов, режиссёры, деятели культуры и искусства. Гран-При фестиваля – профессиональный микрофон. А один из самых приятных моментов, первым поздравит победителя и вручит ему приз известный артист Валерий Меладзе.

Фестиваль юных вокалистов «Золотой микрофон» – это социально-значимый проект, направленный на раскрытие творческого потенциала детей и подростков через вокальное искусство. Фестиваль дарит возможность участникам в полной мере проявить свои способности и талант, почувствовать зрительскую аудиторию, получить первый опыт артиста. Фестиваль также способствует укреплению творческих контактов среди детей, повышению профессионального мастерства исполнителей и педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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