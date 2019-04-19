2019-04-19T14:50:20+03:00
Звезды

Юрий Стоянов признался Ивану Урганту, как похудел на 22 килограмма

Популярный актер появился в эфире программы непривычно подтянутым
Ольга МЕДВЕДЕВА@radio_kp
Поделиться:
Юрий Стоянов рассказал Ивану Урганту, как ему удалось похудеть на 20 колограммов. Фото: www.instagram.com/vecherniy_urgantЮрий Стоянов рассказал Ивану Урганту, как ему удалось похудеть на 20 колограммов. Фото: www.instagram.com/vecherniy_urgant
Изменить размер текста:

Народный артист России Юрий Стоянов в очередной раз посетил программу «Вечерний Ургант». Формальным поводом для этого стало его участие в съемках картины «Худрук». Но ведущий сразу обратил внимание, что Юрий Николаевич заметно постройнел.

- Да, я сбросил 22 килограмма, но не стремился к этому. Я люблю по ночам заглянуть в холодильник и что-нибудь съесть. Но вот мая жена… Она установила в него отпугиватель. То есть, когда открываешь дверцу, начинается страшный звук, как будто корова над ухом мычит. В общем, я перестал туда заглядывать.

Потом Ургант попросил Стоянова открыть телезрителям еще один секрет (сам-то он, конечно, про это знал), зачем у артиста на правой руке такие длинные ногти.

- Я их специально наращиваю с помощью акрила. Так на гитаре легче играть. Медиатором пользоваться не умею.

Тогда Иван предложил коллеге взять в руки гитары. В компании ведущего Стоянов продемонстрировал виртуозное владение инструментом, исполнив Цыганочку и самбу. Дмитрию Хрусталеву выдался удобный случай показать свой танцевальный талант.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Мост на подъезде к Выборгу полностью откроют на время майских праздников
В Смольном подписан документ о реорганизации «Ленсвета»
В Петербурге на Обводном канале снесли кафе и автосервис
Петербуржец в наркотическом угаре прострелил голову родному брату
Следком заинтересовался трупом, найденным в сгоревшей квартире в Петербурге
В Петербурге появится мемориальная доска в честь Ленинградского рок-клуба
В Петербурге полиция задержала серийных автоугонщиков
Петербуржцу обстреляли квартиру и выбили окна на Лиговском проспекте
В 2020 году в Ленобласти появится больше парков и скверов
Петербуржец, который залез в окно к возлюбленной по водосточной трубе, получил полтора года исправительных работ
Константин Визирякин стал новым главой комитета по печати Ленинградской области
Ростуризм взял на контроль ситуацию с петербуржцами, которые не смогли улететь из Пулково в Китай
В Петербурге официально открыт сезон фонтанов
Дорожные службы отмыли от зимней грязи больше половины Петербурга
Жителям Ленобласти стали выдавать автомобильные номера с новым кодом «147»
Ленинградский зоопарк показал греющихся на солнце лемуров
Петербург купит 428 квартир для очередников почти на два миллиарда рублей
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 19 апреля: Переменная облачность и небольшой дождь
Пьяные коллеги с мебельной фабрики Петербурга устроили поножовщину
Разъяренный петербуржец пытался задушить жену шнуром от ноутбука
А выбираться вплавь: На набережной Смоленки установили ограду, заблокировав машины
В Петербурге собираются ввести бесплатный проезд для льготников на электричках