Юрий Стоянов признался Ивану Урганту, как похудел на 22 килограмма

Народный артист России Юрий Стоянов в очередной раз посетил программу «Вечерний Ургант». Формальным поводом для этого стало его участие в съемках картины «Худрук». Но ведущий сразу обратил внимание, что Юрий Николаевич заметно постройнел.

- Да, я сбросил 22 килограмма, но не стремился к этому. Я люблю по ночам заглянуть в холодильник и что-нибудь съесть. Но вот мая жена… Она установила в него отпугиватель. То есть, когда открываешь дверцу, начинается страшный звук, как будто корова над ухом мычит. В общем, я перестал туда заглядывать.

Потом Ургант попросил Стоянова открыть телезрителям еще один секрет (сам-то он, конечно, про это знал), зачем у артиста на правой руке такие длинные ногти.

- Я их специально наращиваю с помощью акрила. Так на гитаре легче играть. Медиатором пользоваться не умею.

Тогда Иван предложил коллеге взять в руки гитары. В компании ведущего Стоянов продемонстрировал виртуозное владение инструментом, исполнив Цыганочку и самбу. Дмитрию Хрусталеву выдался удобный случай показать свой танцевальный талант.