В прошлом году губернатор Ленобласти заработал на 1,2 миллиона больше, чем в позапрошлом

Чиновники Ленинградской области отчитались о доходах за прошлый год. С 1 января по 31 декабря 2018-го губернатор региона Александр Дрозденко заработал 5 022 255 рублей. В среднем в месяц глава региона получал по 386 327 рублей. Или по 13 760 рублей в день, включая праздники и выходные.

КТО В ДОМЕ ДОБЫТЧИК

В собственности у Александра Юрьевича – целый автопарк: легковой «Вольво» с прицепом, квадроцикл с прицепом, снегоход, мотоцикл «Харли-Дэвидсон» (губернатор – байкер). А вот недвижимости в собственности нет: дом и квартира записаны на супругу и дочь.

Жена губернатора заработала за год в три раза больше супруга, 14 644 991 рубль. Она полноправная хозяйка четырех земельных участков в сумме на среднее футбольное поле (около 5 300 квадратных метров), парковочных мест, гостевого дома, хозяйственного блока с гаражом, двух нежилых зданий и легкового «Ленд Ровера».

Умением зарабатывать супруга главы региона удивляет не первый год: Ирина владеет активами «Усть-Лужской производственно-торговой компании» и «Кингисеппской домостроительной компании». В 2017-ом она получила почти 14,3 миллиона, в то время как сам Дрозденко заработал 3,8 миллиона (на 1,2 миллиона меньше, чем в прошлом году).

В 2016-ом губернатор получил более 5,9 миллиона рублей. Но жена опять оказалась удачливее: в графе доходов напротив нее значится астрономическая сумма 103 миллиона рублей. Кстати, в том же году Александр Юрьевич сменил старый мотоцикл на модный «Харли-Дэвидсон».

В 2015-ом картина была контрастной: 5,3 миллиона у губернатора, 9,6 миллиона – у губернаторской жены. В 2014-ом доходы четы Дрозденко были еще скромнее: 3,5 миллиона и 5,7 миллиона соответственно. Зато в собственности у губернатора оказался земельный участок в 28 000 «квадратов» (примерно четыре футбольных поля) и гараж.

БОЛЬШЕ ТОЛЬКО В ОБРАЗОВАНИИ

По итогам года никто из заместителей «сделать» губернатора в финансовой гонке не решился. Больше всего – почти 4,3 миллиона рублей – заработал заместитель председателя Правительства Ленобласти, глава Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. В прошлом году он запустил в Ленобласти крупнейшую в стране майнинговую ферму. Меньше всех озолотился зампред по социальным вопросам Николай Емельянов: он заработал без малого три миллиона.

Главы комитетов тоже оказались скромнее губернатора. «Скромником» года стал и.о. главы Комитета по печати Дмитрий Фоменко, доход которого составил менее двух миллионов рублей.

Единственный человек среди чиновников Администрации Ленобласти, который дерзнул заработать больше, чем глава региона, – Сергей Тарасов: он получил почти 6,9 миллиона. В Ленобласти он возглавляет Комитет общего и профессионального образования.

КСТАТИ

В Петербурге о доходах отчиталось правительство. Самым «богатым» стал Владимир Кириллов (заработал более 5,8 миллиона рублей), самым «бедным» – Владимир Рублевский, возглавляющий Комитет по благоустройству (с его 2,5 миллиона).

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