Краснодар - Зенит 20 апреля 2019: Прогноз на матч 24 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу «Краснодар» - «Зенит»

Матчи между этими командами превращаются в классику российского футбола. Традиционный фаворит чемпионата («Зенит») против самой стильной команды России. Добавляли интриги матчами и карьерные зигзаги нескольких бывших зенитовцев, которые (как год назад Олег Шатов) напоминали о себе голом в ворота сине-бело-голубых.

В этот же раз матч «Зенит» - «Краснодар» может и вовсе определить главный итог чемпионата. Победа «Зенита» на несколько широких шагов приблизит петербуржцев к победе в турнире. И уж точно – позволит сбросить «с колеса» краснодарцев – 9 очков за 6 туров отыгрываются в виртуальном футболе, но почти никогда – в реальном. С другой стороны, победа «Краснодара», по сути, запустит борьбу за первое место заново. В этом случае отрыв между командами сократится до трех очков, что лишит «Зенит» и комфортного преимущества, и в большой вероятностью право на еще одно поражение. А вот ничья завтра в Краснодаре по большому счету невыгодна никому. Да, прежний отрыв сине-бело-голубых от «быков» (прозвище «Краснодара») сохранится, но к лидерам чемпионата могут ближе подобраться «Локомотив» или ЦСКА.

Игра будет зрелищной

Соперничество «Зенита» и «Краснодара» с каждым годом становится все упорнее. За последние 5 сезонов (начиная с чемпионата 2014/2015) южане опередили в таблице зенитовцев лишь раз (в прошлом чемпионате 4 место «Краснодара» против 5 «Зенита»), но в личных встречах соперников – приблизительный паритет. За это время команды сыграли 9 матчей, в которых трижды побеждал «Краснодар», два раза была ничьи и четырежды выигрывали «Зенит». Завтра у хозяев есть шанс полностью замкнуть круг и сделать показатели идентичными.

Но привлекателен этот матч и для нейтральных болельщиков, особенно футбольных гурманов – любителей зрелища. Стиль команд гарантирует игру с обоюдными шансами, скоростными атаками и частыми голевыми моментами. «Краснодар» при Мураде Мусаеве продолжает соответствовать эстетическим вкусам хозяина клуба Сергея Галицкого. «Быки» предпочитают атаковать с помощью передач в одно касание, с постоянной сменой позиций игроков и направления атак. Футбол «Краснодара» из тех, про который говорят: «сами играют и другим дают». Вот и нынешний стиль «Зенита» говорит за то, что в субботу нас ожидает захватывающее зрелище с обоюдными шансами. Атакующий стиль хозяев отлично подходит для нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который получит пространство для скоростных рывков. В которые его будет со своей половины отправлять фирменными передачами Ярослав Ракицкий. За высокое качество футбола говорят и составы команд – у «Краснодара» в составе есть три потери, но есть и резервы для равноценной замены травмированных Ари с Олссоном и дисквалифицированного Каборе.

У «Зенита» будет оптимальный состав

А Сергей Семак и вовсе в субботу будет располагать оптимальным составом. Со скидкой на то, что на Кузяева и Шатова он в последние недели и так рассчитывать не мог. Зато здоровы, готовы и рвутся на газон «Краснодара» все, кто сейчас определяет игру и результат «Зенита». Лунев и Ракицкий, Иванович и Жирков, Барриос и Оздоев, Ригони, Азмун и, конечно же, Дзюба! Дополнительной интригой субботнего матча остается роль восстановившегося после травмы главного созидателя «Зенита» - найдется ли место в стартовом составе для 34-летнего Кристиана Нобоа?

Кстати, матч первого круга, несмотря на победу «Зенита» (2:1) оставил и печальный осадок. На следующий день именно после того матча Александр Кокорин отправился с Павлом Мамаевым в известный всей стране загул. Итоги которого мы теперь ежедневно узнаем из зала суда. Но у предстоящего матча «Краснодар» - «Зенит» есть все достоинства, чтобы после него говорили исключительно о футболе!

Прогноз: результативная ничья. (2:2)