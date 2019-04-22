Комсомольская правда в Санкт-Петербурге: «Создаем ивенты, которые помогают бизнесу и людям»

Event -менеджмент – это настоящее искусство проведения мероприятий. Мы испытываем к нему страсть и кропотливо трудимся над каждой мелочью, доводя наши проекты до совершенства. Ведь где, если не в деталях, кроется мастерство художника?

За пять лет своего существования отдел спецпроектов медиахолдинга «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» организовал и провел 300 успешных мероприятий: б лаготворительные и социальные акции, телемосты, всероссийские дегустации, выставки, пресс-конференции и круглые столы, светские вечеринки и фестивали…

Но «Комсомолка» не только организует мероприятия в Санкт-Петербурге, но и делает так, чтобы о них узнали все! Каждый ивент получает достойное освещение на всех площадках медиахолдинга «Комсомольская правда»: газеты, журналы, сайт, социальные сети.

О самых ярких мероприятиях «Комсомольской правды в Санкт- Петербурге» и секретах успеха – читайте в нашем спецпроекте.