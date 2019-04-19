Самый богатый депутат Петербурга заработал за год полмиллиарда рублей

Доходами за прошедший год перед электоратом похвастали депутаты Петербурга и Ленинградской области. Самый обеспеченный законотворец двух регионов зарабатывал в среднем 1,4 миллиона рублей… в день.

МОЛОДОЙ И «БЕДНЫЙ»

Рекордсмен депутатских деклараций – Александр Рассудов. Доход парламентария из Петербурга за год превысил 513 060 384 рубля. В собственности у Александра Николаевича «Мерседес», «Ленд Ровер», шесть земельных участков и три квартиры. Еще 18,4 миллиона рублей в домашнюю копилку принесла супруга депутата. На ней записаны, в том числе, шесть участков и апартаменты в Испании.

Неохотнее всего среди петербургских депутатов финансовая фортуна улыбалась в прошлом году Виктору Сысоеву. Он получил лишь 1,9 миллиона рублей. При этом Сысоев – самый молодой депутат ЗакСа Петербурга: сыну знаменитой лыжницы в этом году исполняется 24 года.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заработал за год чуть больше четырех миллионов рублей, еще супруга – всего 164 тысячи. В собственности у четы Макаровых пол-участка, половина садового домика, полквартиры и целая небольшая квартирка. Из полусотни депутатов больше, чем Макаров, заработали 11 человек.

«ФЕОДАЛ» ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ

В Ленобласти лидером по умению заработать стал небезызвестный борец с изменами женам, любитель «Гарри Поттера» и искатель доказательства магии Владимир Петров. За год он заработал всего 183 миллиона рублей.

Зато в собственности у законотворца – четыре участка в Германии, 77 земельных и 42 дачных участка в России. Еще у депутата есть два дома, 26 квартир в Германии и одна в Испании, 12 квартир в России. И это еще не считая нежилых помещений. Депутат Владимир Петров женат (его супруга заработала 820 тысяч рублей), у него трое несовершеннолетних детей.

Самым малообеспеченным депутатом региона стал Алексей Ломов. За год он заработал лишь 372 тысячи рублей.

А председатель ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин получил за год 3,9 миллиона рублей. Еще пять с половиной заработала его жена. У супругов – земельных участков на восемь с половиной футбольных полей, две дачи, квартира, «Лексус» и «БМВ». Богаче председателя стали по итогам года 16 товарищей по парламенту.

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Чиновники Ленинградской области отчитались о доходах за прошлый год. С 1 января по 31 декабря 2018-го губернатор региона Александр Дрозденко заработал 5 022 255 рублей. В среднем в месяц глава региона получал по 386 327 рублей. Или по 13 760 рублей в день, включая праздники и выходные (подробности)