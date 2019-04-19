В Петербурге расселяют дом на Ремесленной

Жильцы многострадального дома на Ремесленной улице, 5 начали переезжать в другие квартиры. Кто-то уже почти забыл об окнах, из которых в буквальном смысле рукой подать до огромного моста Бетанкура. Кто-то только готовится распрощаться с шумом, пылью и загазованным воздухом. Некоторые еще не готовы обменять жизнь в исторической части города на окраину Петербурга. В любом случае вся история сдвинулась с места.

«Комсомолка» уже не раз писала о том, что людей с Ремесленной «выживает» шестиполосная переправа, которую построили к чемпионату мира по футболу. От старой кирпичной семиэтажки, которая из без того находилась не в самом лучшем состоянии, до моста Бетанкура меньше метра. Сначала два года у дома шла масштабная стройка. Разрешение на нее, к слову, по документам получили только за два месяца до самого открытия моста. Автомобили начали ездить по переправе с 13 мая 2018-го.

– Этот год прошел ужасно. Пыль, грязь, шум. Дом трещит по ночам, слышу скрип стен, – рассказала «КП-Петербург» жительница дома на Ремесленной Людмила Кравецкая.

И ВСЕ-ТАКИ ПЛЕСЕНЬ

Впрочем, трасса рядом с окнами коммуналок не стала поводом для расселения, несмотря на очевидную помеху для спокойной и счастливой жизни людей. А вот плесень, атаковавшая весь дом, стала официальным поводом для переезда жильцов. Обследование по санитарно-эпидемиологическим нормам началось год назад – в апреле 2018-го. А уже летом прошлого года был вынесен вердикт, что дом непригоден для жизни.

Жизнь в метре от трассы скоро должна закончиться у всех семей дома на Ремесленной.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Мы получили смотровую где-то в июле прошлого года, у нас был долгий процесс оформления, прописались на новом месте только в декабре. Нам дали комнату в коммунальной квартире в новом доме. Квартира шикарная. Но на окраине, – рассказала бывшая жительница Ремесленной Ирина Семенова.

Так, она переехала с Петроградки в квартиру за КАДом, на улицу Корнея Чуковского. Кому-то досталось жилье в Парголово и Шушарах. Впрочем, унести ноги из аварийного дома и подальше от трассы жильцы мечтали хоть куда-нибудь.

– Шесть семей расселили еще в прошлом году. В этом году еще несколько семей получили смотровые, а кто-то уже переехал, – говорит Ирина. – Переезжать хотят все, но не все согласны с вариантами, которые им предложили.

Среди последних оказалась как раз Людмила Кравецкая. Дело в том что многие жильцы коммуналок дома на Ремесленной стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Сейчас у Людмилы с дочерью комната в 15,1 квадратный метр. Им предложили однокомнатную квартиру в 32 квадратных метра с жилой – в 16. Однако один добавленный метр не стоит долгих лет ожидания в очереди на улучшение, решила семья. Ведь по нормам на двоих квартира могла бы быть в 36 квадратных метров общей площади.

– Если бы мы согласились, нас бы сняли с очереди, так как считалось бы, что нас расселили с улучшением, – говорил Людмила.

Прошел уже почти год с тех пор, как по мосту ездят автомобили.Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Всего в доме на Ремесленной проживали 63 семьи. Уже 10 из них получили ключи от новых квартир и переехали, сообщили в Смольном. Еще 10 семей согласились на переезд в предложенные им дома, теперь дело за оформлением документов. У 4 семей сейчас на руках смотровые листы, то есть они принимают решение по жилью. А 13 семей с Ремесленной дали отказы на переселение – их что-то не устроило в предложенных вариантах.

– Будем с ними продолжать диалог, предлагать другие варианты для переселения, – отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жители из дома №5 на Ремесленной улице переезжают, в том числе, и в Шушары. А именно в этом поселке сегодня одна из самых больших проблем с детскими садами. Их попросту не хватает. В имеющихся либо нет мест, либо расположены сады очень далеко от места жительства семей. Дело в том, что на сегодня социальная инфраструктура в Петербурге не успевает за темпами роста новых жилых кварталов. Устранить этот дисбаланс на сегодня одна из главных задач для города. В конце прошлого года в Шушарах город выкупил 3 детсада. На очереди – еще два. Их обещают открыть в этом году. Напомним, что с просьбой помочь выкупить построенные помещения под детские сады, школы и поликлиники Александр Беглов ранее обратился к Правительству и президенту России.