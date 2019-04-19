«Авто Премиум» проведет экускурсии по необычным местам Северной столицы

«Авто Премиум» вновь удивляет своих клиентов очередным нестандартным проектом. На этот раз участникам мероприятия предлагаются прогулки по Санкт-Петербургу в сопровождении знатоков города и блогеров-краеведов, чья специализация — необычные локации Северной столицы, интересные факты, городские истории, малоизвестные широкой публике.

Первая экскурсия на тему «Общество потребления 1910-х: лучшие рестораны, отели и магазины старого Петербурга. Вся роскошь столицы от Карла Фаберже до автомобилей ŠKODA» состоится уже 25 апреля в сопровождении краеведа Алексея Шишкина.

Группа экскурсантов пройдет по важным точкам на карте Петербурга эпохи «первого капитализма» 1880-1910 годов. Гости почувствуют себя представителями среднего класса времен Александра II, когда русская экономика демонстрировала взрывной рост, уступая в темпах развития лишь американской. Пройдясь их маршрутами, участники проекта осмотрят ключевые локации на стыке культуры, коммерции и истории: самые красивые дореволюционные универмаги, банки, кинотеатры, и, конечно, места, связанные с развитием автомобилизма и появлением в Санкт-Петербурге марки ŠKODA.

Протяженность первого пешеходного маршрута по центру Северной столицы — 3 км. Завершится городское путешествие в одном из модных питерских кафе за чашечкой кофе с авторской выпечкой.

До конца года дилеры планируют организовать нескольких пешеходных и комбинированных экскурсионных маршрутов в сопровождении интересных и знаменитых экскурсоводов.

Автомобилями проекта станут все модели ŠKODA, каждая из которых отлично вписывается в портрет города на Неве.

Участниками первой экскурсии будут не только клиенты, но и представители СМИ вместе с блогерами и фотографами.