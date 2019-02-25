2019-04-19T19:10:52+03:00
Досуг

Лидеры мирового альтернативного рока, группа Skillet выступят в Петербурге

Концерт состоится 22 апреля 2019 года в А2 Green Concert
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Лидеры мирового альтернативного рока, группа Skillet выступят в Петербурге 22 апреляЛидеры мирового альтернативного рока, группа Skillet выступят в Петербурге 22 апреляФото: Предоставлено организаторами
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Совсем скоро лидеры мирового альтернативного рока, группа Skillet выступят в Петербурге. В преддверии выхода нового альбома музыканты в масштабный тур по России из 13 городов. Концерт в Северной столицы пройдет 22 апреля 2019 года в А2 Green Concert.

Уже в апреле 2019 года SKILLET порадуют российских поклонников своими яркими и громкими шоу, где исполнят не только лучшие хиты, но и долгожданные новинки с грядущего нового альбома.

В ближайшее время станет известно дата выхода и название нового 10-го альбома группы, а также синглов с новой пластинки.

Группа представит в Петербурге новый альбом Фото: Предоставлено организаторами

Группа представит в Петербурге новый альбомФото: Предоставлено организаторами

Skillet – одна из самых успешных рок-групп XXI века. С 1996 года группа успела записать 9 полноформатных альбомов. На сегодняшний день по всему миру продано более 11 миллионов копий дисков SKILLET, альбомы «Comatose» (2006) и «Awake» (2009) заслуженно получили платиновый статус, а альбом «Rise» (2013) достиг золотого статуса.

За свою историю Skillet были номинированы на множество престижных премий, таких как Grammy, Dove Awards, WMA и BMI, их песни занимают топовые позиции чартов Billboard и горячо любимы миллионами фанатов по всему миру!

В 2016 году Skillet выпустили свой девятый студийный альбом «Unleashed». Долгожданный альбом сразу ворвался на вершины чартов Billboard и был радостно принят поклонниками группы. Сингл с этого альбома - «Feel Invincible» получил золотой статус. В 2019 году группа Skillet обещает порадовать своих поклонников новым полноформатным альбомом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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