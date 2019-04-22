На турнире UFC Fight Night в «Юбилейном» болельщики увидели пять нокаутов

Второй российский турнир в истории крупнейшей организации в мире смешанных единоборств – UFC в эти выходные прошел в Санкт-Петербурге. Почти восемь тысяч болельщиков, заполнивших трибуны спорткомплекса «Юбилейный», стали свидетелями сразу пяти нокаутов! В главном бою вечера голландский тяжеловес Алистар Оверим выключил россиянина Алексея Олейника, потратив на это менее пяти минут. Кроме того питерские любители единоборств увидели еще пяти досрочных остановок поединка, в одном из которых местный спортсмен Александр Яковлев задушил бразильца Алекса Да Силву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/704465" frameborder="0"></iframe> Турнир UFC по смешанным единоборствам в Санкт-Петербурге.Артем КИЛЬКИН

Почему Хабиб критикует UFC

Турниры UFC – большое событие в мире спорта. А любое большое событие всегда рискует получить соответствующую порцию критики. Не обошлось без этого и в преддверии питерского ивента. Причем масла в огонь неожиданно подлила главная российская звезда американского промоушена - Хабиб Нурмагомедов. Чемпион UFC в легком весе раскритиковал медийную политику российского офиса UFC, отметив, что компания слишком мало внимания уделяет раскрутке турнира и местных бойцов.

UFC Fight Night в «Юбилейном» в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

Здравое зерно в словах «Орла», безусловно, есть. Понять, что в Питере в субботу проходил турнир UFC, можно было, только оказавшись в непосредственной близости от «Юбилейного», периметр которого украшали баннеры с бойцами и тремя огромными буквами. Нет-нет, не теми, что вы подумали, а аббревиатурой промоушена. Нигде кроме территории спорткомплекса автор этих строк никакой наружной рекламы не нашел.

- За UFC следят те же фанаты, что следили за боями и ранее. Турниры освещают одни и те же СМИ, - отмечал Хабиб Нурмагомедов накануне. – После дебютного турнира UFC в Москве осталось много людей, которые даже не знают, что UFC теперь проводит бои в России.

UFC Fight Night в «Юбилейном» в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

В самом деле, от одной из самых развитых спортивных лиг в мире можно было ждать более мощной пиар-компании по случаю прихода на гигантский российский рынок. Но, как и перед московским турниром, вся медиактивность UFC в Санкт-Петербурге ограничилась стандартными предматчевыми пресс-конференциями, церемониями взвешивания и организацией фан-зоны (fan-experience), которая за несколько часов до турнира работала на площадке перед «Юбилейным». Там можно было взять автограф у зведного бойца Френки Эдгара, сфотографироваться с чемпионкой Валентиной Шевченко или попытать счастья на тотализаторе и выиграть майку с Конором Макгрегором. В общем, убить час-другой, но не более того. Согласитесь, когда в двух шагах от тебя Петропавловская крепость и набережная Невы, Зимний дворец и Адмиралтейство, можно занять себя и чем-нибудь поинтереснее, чем толкаться в тесной фан-зоне.

С российскими болельщиками UFC еще предстоит работать и работать. В этом плане никакого «вау-эффекта» от появления детища Даны Уайта на территории нашей страны пока нет.

UFC Fight Night в «Юбилейном» в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

Последняя победа Султана

Претензии к турниру UFC Fight Night были и в связи с составом бойцов. Звездными именами файткарта не изобиловала, а некоторые кандидатуры откровенно вызывали вопросы. О чем мы подробно рассуждали в превью к турниру.Тем более, за сутки до старта кард понес большую потерю в лице Ивана Штыркова. «Уральский Халк» снялся с поединка с Дэвином Кларком с туманной мотивировкой «проблемы со здоровьем».

Но как только турнир начался турнир, о не самом топовом подборе бойцов все очень скоро все. Три первых предварительных поединка закончились нокаутами! Сначала россиянин Магомед Мустафаев в первом раунде уложил киргизского дебютанта Рафаэля Физиева эффектной вертушкой. Затем поляк Михал Олексейчук наказал Магомеда Анкалаева за вызывающее поведение на взвешивании. В жестком размене ударами апперкот Олексейчука нашел подбородок дагестанца, а последовавшее добивание было делом техники. И вновь победителю потребовалось менее раунда.

UFC Fight Night в «Юбилейном» в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

И, наконец, Шамиль Абдурахимов в битве тяжеловесов нокаутировал Марчина Тыбура. На этот раз бойцы провели в клетке весь первый раунд, но во втором сокрушительный левый хук россиянина отправил поляка спать.

В четвертом бою вечера в клетку вышел единственный представитель Санкт-Петербурга Александр Яковлев. Не выступавший более двух лет «Гром Севера» столкнулся с серьезными проблемами в борьбе, которую россиянину навязал бразилец Алекс Да Силва. Но во втором раунде латиноамериканец погиб от своего же «меча»: в одном из эпизодов Яковлев сумел красиво бросить Да Силву, а затем взять на удушающий. Терпел Алекс недолго, а затем постучал в знак сдачи.

- Пока я даже не могу ничего сказать, но для меня это большая радость, - разволновался в послематчевой речи Александр Яковлев. – У меня был слишком долгий перерыв и в бою я толком ничего не показал. Надо все это переварить и думать, что делать дальше.

UFC Fight Night в «Юбилейном» в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

А вот двум другим россиянам: Султану Алиеву и Мовсару Евлоеву пришлось провести в октагоне все 15 минут боя. Но оба все равно добились побед над японцем Кейта Накамурой и корейцем Сеунгву Чоем соответственно.

Причем для Алиева эта виктория стала последней в UFC. Сразу пол окончания поединка Султан объявил о завершении карьеры.

«Это был мой последний бой по контракту, я бы хотел оставить смешанные единоборства. У меня семья, работа. Я просто не успеваю разрываться там и тут, нужно выбирать. Да и возраст».

UFC Fight Night в «Юбилейном» в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

«Королеву бала» извозили в пыли

В первом поединке основной программы публику изрядно повеселил поляк Кшиштоф Йотко. Выиграв непростой бой у македонца Алена Амедовски, Йотко сначала очень неплохо станцевал брейкданс, а потом сорвал аплодисменты своим: «Здравствуйте»

Эмоциональным получился и единственный женский бой вечера. Уверенная в себе и слегка надменная Антонина Шевченко в Питере моментально стала своей и на протяжении всего поединка с американкой Роксанн Модаффери имела потрясающую поддержку «Юбилейного». Но Модаффери, которая на фоне «королевы балла» Шевченко в своих огромных очках и безразмерной футболке (ни дать ни взять Эмми из «Теории большого взрыва») смотрелась нелепо, задала перцу. Постоянно переводя Шевченко на канвас, Модаффери создавала киргизской спортсменке массу проблем. Переломить ход встречи Антонина могла в третьем раунде, когда сама оседлала соперницу, но, к сожалению российских болельщиков, добить американку не сумела. Интригу продлили судьи, определив победительницу только раздельным решением. Но ей справедливо стала Модаффери.

UFC Fight Night в «Юбилейном» в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

Хорошее настроение «Юбилейному» вернул Сергей Павлович, нокаутировавший бразильца Марсело Голма за 1,5 минуты. Именно такого Сергея, уничтожающего своих соперников, как и в бытность выступления в российских лигах, публика и хотела видеть в UFC. Поражение от Оверима Павлович закрыл, но все испытания еще впереди.

Шоу удалось?

UFC Fight Night в «Юбилейном» в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

Настоящая жара началась во время двух последних поединков. Горячо сделали болельщики участников со-главного боя: Ислама Махачева и Армана Царукяна. Что звучало громче: «Ислам» или «Арман», оценить не берусь.

Яростным получился и сам бой. Соперники били друг друга в стойке, душили в партере и, казалось, вот-вот пустят в ход зубы. Но начиная со второго раунда, сил у противников оставалось все меньше, а схватка становилась более вязкой. В борьбе успешнее оказался Ислам Махачев – еще бы, ведь тренируется он ни с кем-нибудь, а в одной команде с Хабибом! Нурмагомедов, к слову, присутствовал в зале и весь поединок, не замолкая, подсказывал Махачеву, что и как надо делать. Итог боя – победа Ислама единогласным решением судей. Отдаем дань уважения и Арману Царукяну. Для дебютанта он провел просто отличный поединок.

А в финале вечера восемь тысяч болельщиков в «Юбилейном» увидели скоротечную, но эпичную битву гигантов.

Один только выход Алистара Оверима, который длился, наверное, минут десять, чего стоил. UFC четко дало понять, кто здесь главная звезда. И Оверим свой статус сполна оправдал. Но не подвел и Алексей Олейник. На первых секундах «Удав» утащил голландца в партер, но тот сумел уйти от удушающего приема. Дальше настало время сюрпризов: сначала профильный кикбоксер Оверим едва не опрокинул на канвас Олейника самбистской подсечкой, а затем борец Олейник зацепил противника размашистым боковым и потряс Оверима. Но тот, придя в себя, показал, что и в свои 38 лет остается опасным нокаутером. Несколько кошмарных ударов коленями сделали свое дело: Олейник обрушился на канвас, где голландец и добил его, вынудив рефери остановить бой за 17 секунд до завершения первого раунда.

UFC Fight Night в «Юбилейном» в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

Поднявшись под овации зала, Олейник объявил, что не собирается уходить из спорта и будет выступать дальше. А Оверим, отдав дань уважения вышедшему на коротком уведомлении сопернику, сказал, что все-таки хочет провести бой с Александром Волковым.

- Я очень хотел выступить в России, чувствую здесь большую поддержку фанатов. И я буду рад вернуться сюда снова. Изначально на 20 апреля у меня был запланирован бой с Волковым, и я хочу встретиться с ним в будущем.

Пересекутся ли пути Волкова и Оверима и станет ли этот бой частью нового турнира в России, мог ответить вице-президент UFC Дэвид Шоу, державший ответ на итоговой пресс-конференции. Но никакой конкретики от функционера журналисты так и не услышали.

Комментировать причины снятия с боя Волкова, а вдобавок и Штыркова Шоу отказался. Заместитель Даны Уайта отметил лишь, что UFC продолжит работать на российском рынке и более того, планирует в ближайшее время устраивать турниры не только в России, но и СНГ.

А с критикой Нурмагомедова Шоу не согласился. «С уважением отношусь к тому, что Хабиб сделал для UFC, но мы считаем нашу работу в России успешной», - подытожил Дэвид.

У каждого будет свое мнение по итогам UFC Fight Night, но вряд ли стоит спорить с тем, что этот вечер превратился в настоящее шоу. А именно шоу от UFC и ждали. Ни один российский промоушен пока не может сделать ничего похожего.

Результаты

Основной кард:

Алистар Оверим (Нидерланды) победил Алексея Олейника (Россия) техническим нокаутом в первом раунде

Ислам Махачев (Россия) победил Армана Цакуряна (Россия) единогласным решением судей

Сергей Павлович (Россия) победил Марсело Голма (Бразилия) техническим нокаутом в первом раунде

Роксанн Модаффери (США) победила Антогнину Шевченко (Киргизия) раздельным решением судей

Кшиштоф Йотко (Польша) победил Алена Амедовского (Македония) единогласным решением судей.

Предварительный кард

Мовсар Евлоев (Россия) победил Сюн Ву Чоя (Южная Корея) единогласным решением судей

Султан Алиев (Россия) победил Кейта Накамуру (Япония) единогласным решением судей

Александр Яковлев (Россия) победил Алекса да Силву (Бразилия) удушающим приемом во втором раунде

Шамиль Абдурахимов (Россия) победил Марчина Тыбуру (Польша) техническим нокаутом во втором раунде.

Михал Олексийчук (Польша) победил Гаджимурада Антигулова (Россия) нокаутом в первом раунде

Магомед Мустафаев (Россия) победил Рафаэля Физиева (Киргизия) техническим нокаутом в первом раунде.