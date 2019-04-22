«Непривитые ученики остались дома»: У восьмиклассницы из Калининского района Петербурга заподозрили корь

Неожиданные каникулы начались у учеников школы № 100 Калининского района Петербурга. Образовательный процесс подорвал «летучий» вирус. У одной из учениц врачи подозревают корь. Восьмиклассница пожаловалась на недомогание в субботу, 20 апреля.

- Зафиксирован случай, похожий на корь. Однако медиками это еще не подтверждено, - уточняет руководитель пресс-службы Администрации Калининского района Петербурга Юлия Лебединова. - Ученица не была привита. Она сдала анализы, мы ожидаем их результаты. В зависимости от этого будем предпринимать действия.

Школа № 100 – одна из самых больших в Петербурге. В учреждении обучаются около 1300 ребятишек. Еще 240 детей занимаются в дошкольных группах. Родителей остальных учеников оперативно предупредили об угрозе заражения. В понедельник утром парты в некоторых классах пустовали. Часть детей осталась дома.

Школа № 100 открылась в 2017 году. Фото: группа ВКонтакте "Родители ГБОУ СОШ №100".

- Непривитые ученики временно не посещают занятия. Точной информации об их количестве нет, - рассказывают в пресс-службе. – Ситуация вполне штатная. Ни о какой эпидемии речь сейчас идти не может.

СЕРЬЕЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Это не первая вспышка, которую в 2019 году зафиксировал Роспотребнадзор. В феврале инфекция подкосила жителей Фрунзенского района. В один из домов на Южном шоссе заразу привез молодой человек, вернувшийся из путешествия по Юго-Восточной Азии. Мужчина заразил соседей. Тогда медики поставили диагноз «корь» восьми жильцам дома: двоим взрослым и шестерым детям.

Спустя месяц обнаружился еще один очаг. На этот раз в другой части города – на Петроградской стороне. Инфекция также была «привозной». Заболевшим оказался турист из Украины.

В Роспотребнадзоре напоминают, что температура, озноб, потеря аппетита – это первые симптомы кори. Следом появляется кашель и насморк, краснеют глаза.

- Также больной жалуется на кашель, насморк, покраснение глаз. Спустя несколько дней появляется сыпь на лице, за ушами в верхней части шеи, - напоминают в ведомстве. - Через 3 дня сыпь появляется на руках и ногах. Больной заразен 4 дня до появления сыпи и 4 дня после. Если человек заметил эти симптому, нужно срочно обратиться к врачу.

Корь провоцирует серьезные осложнения. Вирус может стать причиной пневмонии, отита, поражения нервной системы и еще десятка недугов. Лекарства от болезни не существует. Единственный способ защититься – это вакцинация.

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