Накануне Дня Победы стартует благотворительная акция «Ваша любовь – в вашей заботе»

Сразу в нескольких городах России 25 апреля стартует благотворительная акция «Ваша любовь – в вашей заботе». Третий год подряд она проходит в преддверии одного из самых важных праздников – Дня Победы. Неизменным организатором является фонд помощи пожилым людям «Старость в радость», идейным вдохновителем – компания Essity.

Тема недержания у пожилых людей и обеспечение качественной заботы о них была и остается основной для организаторов акции «Ваша любовь – в вашей заботе». Благотворительный сбор товаров категории «Уход при недержании»уже перерос в ежегодную традицию. За все время проведения акции большое количество подопечных домов престарелых в разных регионах России получили столь необходимые товары.

- Мы рады продолжать эту добрую историю, которая помогает хоть немного осчастливить наших подопечных. Для нас важно видеть их улыбки, чувствовать, что мы вместе с нашими постоянными партнерами, поддерживаемые усилиями тысяч людей, совершаем полезное дело и помогаем им жить в более комфортных условиях. Делать добро просто, и мы все можем быть причастны к этому процессу, - говорит Елизавета Олескина, руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям «Старость в радость».

Чтобы принять участие в акции «Ваша любовь – в вашей заботе», необходимо приобрести в одном из гипермаркетов «Лента», участвующих в акции, товар категории «Уход при недержании» и опустить его в специальный благотворительный бокс рядом с кассами. Собранная продукция распределяется и доставляется в дома престарелых сотрудниками фонда и волонтерами компании Essity.

В этом году, как и в прошлом, акцию поддерживает актриса театра и кино, попечитель фонда «Старость в радость» Елизавета Арзамасова

Благотворительная акция продлится с 25 апреля по 13 мая в 38 гипермаркетах «Лента» в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Новосибирске.

О компании Essity

Компания Essity является одним из мировых лидеров в области товаров для гигиены и здоровья. Мы стремимся улучшать благополучие людей, предлагая им наши продукты и услуги, играющие важную роль в повседневной жизни. Название Essity образовано из английских слов-синонимов essentials и necessities, означающих предметы первой необходимости. Работа нашей компании строится на принципах бережного отношения к окружающей среде. Продажи осуществляются в 150 странах под ведущими мировыми брендами TENA и Tork, а также под такими известными торговыми марками , как JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa. Штат компании Essity около 47 тыс. сотрудников. Продажи в 2018 году достигли 118,5 млрд. шведских крон ( 11,6 млрд. евро). Головной офис компании находится в Стокгольме, в Швеции. Акции компании торгуются на Стокгольмской фондовой бирже.

О компании Essity в России

Компания начала работу в России в 1994 году. На российском рынке представлен ассортимент гигиенической продукции торговых марок Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA.

В 1998 году была приобретена фабрика по производству санитарно-гигиенической продукции в г. Светогорске, в Ленинградской области. На сегодняшний день на этой фабрике производится широкий ассортимент бумажной продукции торговых марок Zewa и Tork.

В 2010 году открылись две фабрики компании в Тульской области: фабрика в г. Советске, где производится бумажная продукция торговых марок Zewa и Tork, и фабрика в г. Веневе по производству товаров личной гигиены (детские подгузники торговой марки Libero и подгузники для взрослых торговой марки TENA).

В российском подразделении компании работает около 1300 сотрудников.

О фонде «Старость в радость»

Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» оказывает психологическую, информационно-консультационную, финансовую, медико-социальную и бытовую помощь пожилым людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. В настоящее время фонд сотрудничает с 32 регионами, курирует около 300 домов престарелых, оплачивает работу более 200 помощников по уходу, проводит обучение персонала учреждений, занимающегося уходом за пожилыми и инвалидами. Помимо помощи учреждениям, фонд организует работу патронажных служб, обеспечивающих помощь нуждающимся в уходе людям на дому. Сейчас действуют 5 таких служб.

Около 20 000 волонтеров уже оказали помощь фонду в реализации таких программ, как «Уютный дом», «Ежедневный уход», «Досуг».

Директор и учредитель Благотворительного фонда «Старость в радость» - Елизавета Олескина.