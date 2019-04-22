2019-04-22T16:09:32+03:00
Общество

На территории Апраксина двора может появиться театральный кластер

Эскиз проекта уже разработан и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение городским властям
Поделиться:
В ближайшее время компания "Главстрой-СПб специализированный застройщик" планирует представить эскиз реновации части Апраксина двора городским властям.В ближайшее время компания "Главстрой-СПб специализированный застройщик" планирует представить эскиз реновации части Апраксина двора городским властям.
Изменить размер текста:

По предварительным планам театральный кластер разместится на территории восьми корпусов Апраксина двора. Корпуса предложено объединить в единый квартал, в котором откроются учебные аудитории, лекционные залы, театральная студия, учебные мастерские, учебный театр. Также на территории нового квартала можетпоявиться паркинг, студенческий кампус для учащихся и торгово-выставочные помещения.

Автором идеи создания театрального кластера выступила компания «Главстрой-СПб специализированный застройщик». По ряду корпусов Апраксина двора между девелопером и городскими властями заключены инвестиционные договоры, согласно которым компания должна провести их реконструкцию. А создание театрального кластера позволит провести реновацию зоны корпусов в соответствии с новой концепцией города.

- При разработке эскизной концепции мы ориентировались на те функции, которые зафиксированы в действующих инвестиционных договорах, - рассказали в пресс-службе компании. – Проанализировав утвержденную городом концепцию, а также просчитав экономику проектов, мы предложили свое видение приспособления объектов под современное использование.

В ближайшее время девелопер планирует представить эскиз реновации части Апраксина двора городским властям. Если положительное решение будет принято, застройщик начнет более подробно прорабатывать концепцию, после чего приступит к работам. Срок реализации проекта компания оценивает в 7 лет.

КСТАТИ

Кто возьмется за реновацию Апрашки?

Город начал искать стратегического партнера для проекта реконструкции Апраксина двора еще в начале 2000-х. Однако сложная структура владения, исторические ограничения, а также отсутствие четких правил игры так и не позволили приступить реновации. Осенью 2018 года «Главстрой-СПб специализированный застройщик» подал пакет документов на получение статуса стратегического инвестора. Сейчас девелопер дорабатывает пакет документации, после чего он будет подан повторно.

- Мы досконально знаем Апраксин двор и состояние тех корпусов, по которым у нас были заключены договоры. На наш взгляд, для такого комплексного проекта, находящегося в исторической части города, необходимо как минимум два стратегических инвестора, которые совместно будут работать над его реконструкцией. Подобное сотрудничество позволит более точно и быстро реализовать проект, - заявили в пресс-службе компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Петербургский ЗакС рассмотрит законопроект о бесплатном проезде в электричках для льготников
Ревнивец, спаливший квартиру вместе с бывшей девушкой и ее любовником, сядет на 19 лет
Смольный предложил петербуржцам оценить качество весенней уборки города
Петербуржцы решат судьбу оранжерей Таврического сада
К дачному сезону 2019 в Петербурге обновят медицинские учреждения
В Петербурге задержали рецидивиста, обманывающего пенсионеров
Смольный потратит 1,7 миллиардов рублей на квартиры для нуждающихся
Мотоциклист врезался во встречную «Газель» в Ленобласти
Петербуржец насиловал малолетнюю дочь своей девушки
Антон Шагин устраивает творческий вечер в Петербурге
Петербурженку ограбили во время селфи
Замглавы комитета по градостроительству Петербурга ушла в отставку
Под Петербургом продают старейший жилой дом в России за 11 миллионов
Двое безработных вспороли петербурженке живот в Московском районе
«Стыд и позор»: Две девушки возмутили петербуржцев, забравшись на всадников на Аничковом мосту
В Петергофе и на Петроградке проверят прочность тепловых труб
Иванов рассудит матч «Зенит» - «Динамо» 24 апреля
Погода на 22 апреля в Петербурге: Тепло и небольшая облачность
В Ленобласти жители испугались медведицы с двумя медвежатами
В Петербурге на Большевиков столкнулись пять машин
В Петербурге две тысячи горожан открыли велосезон
В Петербурге мотоциклист погиб в лобовом столкновении с иномаркой
В Петербурге воры унесли три старые иконы и аккордеон на 100 тысяч рублей
Боец Султан Алиев объявил о завершении карьеры после боя в Петербурге