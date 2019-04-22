На территории Апраксина двора может появиться театральный кластер

По предварительным планам театральный кластер разместится на территории восьми корпусов Апраксина двора. Корпуса предложено объединить в единый квартал, в котором откроются учебные аудитории, лекционные залы, театральная студия, учебные мастерские, учебный театр. Также на территории нового квартала можетпоявиться паркинг, студенческий кампус для учащихся и торгово-выставочные помещения.

Автором идеи создания театрального кластера выступила компания «Главстрой-СПб специализированный застройщик». По ряду корпусов Апраксина двора между девелопером и городскими властями заключены инвестиционные договоры, согласно которым компания должна провести их реконструкцию. А создание театрального кластера позволит провести реновацию зоны корпусов в соответствии с новой концепцией города.

- При разработке эскизной концепции мы ориентировались на те функции, которые зафиксированы в действующих инвестиционных договорах, - рассказали в пресс-службе компании. – Проанализировав утвержденную городом концепцию, а также просчитав экономику проектов, мы предложили свое видение приспособления объектов под современное использование.

В ближайшее время девелопер планирует представить эскиз реновации части Апраксина двора городским властям. Если положительное решение будет принято, застройщик начнет более подробно прорабатывать концепцию, после чего приступит к работам. Срок реализации проекта компания оценивает в 7 лет.

КСТАТИ

Кто возьмется за реновацию Апрашки?

Город начал искать стратегического партнера для проекта реконструкции Апраксина двора еще в начале 2000-х. Однако сложная структура владения, исторические ограничения, а также отсутствие четких правил игры так и не позволили приступить реновации. Осенью 2018 года «Главстрой-СПб специализированный застройщик» подал пакет документов на получение статуса стратегического инвестора. Сейчас девелопер дорабатывает пакет документации, после чего он будет подан повторно.

- Мы досконально знаем Апраксин двор и состояние тех корпусов, по которым у нас были заключены договоры. На наш взгляд, для такого комплексного проекта, находящегося в исторической части города, необходимо как минимум два стратегических инвестора, которые совместно будут работать над его реконструкцией. Подобное сотрудничество позволит более точно и быстро реализовать проект, - заявили в пресс-службе компании.