Петербургские ученые выяснили, кем хотят и не хотят работать россияне

Все профессии нужны, все профессии важны. Однако не всегда то, что нужно, действительно хочется делать. Ученые из Петербургского государственного университета провели исследование и узнали, какая работа больше всего нравится жителям страны, а чем они заниматься на самом совершенно не жаждут. Также проект дал ясность – в каких регионах есть дефицит или переизбыток кадров.

- Один из этапов проекта был посвящен исследованию профильных интернет-площадок, в том числе портала HeadHunter. В этой базе, которая стала источником актуальной информации о сфере занятости, зарегистрировано почти 39 миллионов резюме и около 600 тысяч вакансий со всей России, - рассказали о своем исследовании сотрудники СПбГУ.

Оказалось, больше всего не хватает кадров в Нижегородской области. Чаще всего ситуация там выглядит как 0,6 резюме на одну вакансию. Хуже обстановка в Рязанской и Кировской областях – по 0,3 резюме на место. Удивительно, но даже в Петербурге работодателям не достает рабочих рук – 1,86 резюме на одну вакансию. Самый большой переизбыток кадров зафиксирован в Ненецком автономном округе — 5,92 резюме на вакансию.

Зарплата – самая интересная часть исследования. Выяснилось, что большинство соискателей хотят получать от 30 до 50 тысяч рублей. При этом, меньше всего граждане страны хотят работать консультантами, в медицинской сфере или быть рабочим персоналом. В основном все себя видят в искусстве, медиа-сфере, а также на руководящих должностях.

Интересно, что «фриланс» у многих ассоциируется со словами «развитие», «бизнес», «заниматься любимым делом». При этом фриланс противопоставлен понятию «работа» и тесно связан с независимостью, но в то же время и со сферой неопределенности — «что-то, где-то, как-то».

- На смену установке «специальность — это дело всей жизни» приходит «работа как экшн, шоу» — эта тенденция особенно характерна для молодежной аудитории. Рынок труда становится более свободным и удобным для самореализации, но появляются и дополнительные вызовы — например, растет уровень неформальной, теневой занятости, возникают проблемы юридического характера, — отмечает руководитель исследования, доцент СПбГУ Анна Мальцева.