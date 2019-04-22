Мусор в воздухе: петербуржцев просят отказаться от традиции выпускать воздушные шары

ВОЗДУШНЫЕ ПУТЫ

В мае в небо над Петербургом обычно взмывают сотни связок шаров – в виде колокольчиков, цветов, пятерок и других цифр, да и просто разноцветных арок: в школах и детсадах Петербурга начинаются выпускные линейки.

Символично? Да. Трогательно? Очень. Опасно? Чрезвычайно!

Экологи уже давно бьют тревогу: это для детей шарик в небе – красивый элемент праздника, а для природы – мусор, из-за которого гибнут животные и птицы. Первые принимают использованные шары за пищу и едят их, а вторые -путаются в привязанных веревках и лентах.

«Шары разлагаются годами, загрязняя окружающую среду, - сказано в петиции на сайте РОИ. - Собрать запущенные воздушные шары невозможно: они улетают на десятки и сотни километров, в том числе на территории парков, лесов, особо охраняемых природных территорий. Серьезную опасность представляют «китайские фонарики». Их проволочный каркас смертельно опасен для небольших животных, попадающих в него, как в ловушку. Остатки проволоки могут попасть в пищеварительный тракт травоядных и буквально разорвать их внутренности».

Отдельной строкой добавим – горящие небесные фонарики запрещено выпускать в небо правилами противопожарной безопасности. Но очень многим петербуржцам закон не писан.

ПРОСЬБА – ОБОЙТИСЬ БЕЗ ШАРОВ

На призыв активистов «РазДельного сбора» и других экологических движений Петербурга откликнулся комитет по природопользованию. Северная столица стала вторым в стране городом (после Сочи – прим. авт.), где власти обратили внимание на проблему и попытались решить ее. В этом году массовый и бесконтрольный выпуск в воздух различных шаров попытаются свести к минимуму.

- Запретить выпускать шары мы, конечно, не можем, - объяснила «Комсомольской правде в Петербурге» пресс-секретарь ведомства Наталия Рашева. – Это не в нашей компетенции. Но комитет поддерживает призыв активистов. Мы разделяем обеспокоенность коллег-экологов по поводу ухудшения экологической ситуации. Поэтому разослали в свои подведомственные предприятия, а также в ряд других комитетов обращения.

«Прошу ознакомить сотрудников об экологических последствиях запуска воздушных и гелиевых шаров, светошаров, небесных фонариков, а также рекомендовать по возможности отказаться от их приобретения и использования», - сказано в документе за подписью врио председателя комитета Ивана Серебрицкого.

- Просто использовать эти шары, конечно же, можно, - говорит Рашева. – Дарить их друг другу, уносить потом домой. Но не надо выпускать в воздух. Или же заменить их, например, воздушными змеями на веревочках, которые потом вернутся к хозяевам.

Письма направили в ряд городских ГУПов, а также в комитеты – по благоустройству, культуре, молодежной политике, физкультуре и спорту, и так далее. Отдельно подчеркнули важность темы для комитетов по образованию, а также по науке и высшей школе. В общем, предупредили всех тех, чьи «подопечные» чаще всего устраивают массовые мероприятия с выпуском в воздух шаров.

- Никто из тех, кому были направлены обращения, не высказался против, - отметила в беседе с корреспондентом «Комсомолки» председатель правления «РазДельного сбора» Татьяна Нагорская. – Это первый раз, когда власти сконцентрировали внимание на проблеме и сделали шаг для ее решения. И это уже успех.

ПОЛЕТ БАТАРЕЕК

Экологи надеются: их услышат и простые горожане, которые лишний раз задумаются: стоят ли три минуты радости от улетающего шара таких последствий для природы. А еще хотелось бы, чтобы к ним прислушались те, кто занимается организацией различного рода фестивалей, например, небесных и водных фонариков. Этому бизнесу с экологией не по пути.

- Мы понимаем, что полный запрет сейчас невозможен, - говорит Татьяна Нагорская. – Он подразумевает наказание, которого не существует. Но после такого рода массовых мероприятий активисты постоянно собирают «ошметки» от этих фонариков, шаров. В том числе и на заповедных территориях. А еще опаснее светошары. Они светятся за счет батареек, которые в свою очередь относятся ко второму классу опасности. Получается, что люди, даже не задумываясь, отправляют в воздух ядовитые отходы.

КОМПЕТЕНТНО

Глава парламентского комитета по законодательству, депутат Денис ЧЕТЫРБОК

- Воздушные шары находятся в свободной продаже, сами по себе, если правильно изготовлены, не наносят вреда природе, не запрещены. Мы не можем ограничить их использование на городском уровне. Это должны быть какие-то федеральные правила. Но, даже если предположить, что будет такая инициатива, нужно все тщательно продумывать. Не запрещать, лишь бы запретить. Например, понимать, что в Курортной зоне связка шаров нанесет ущерб природе, а в промышленном каком-то районе – не нанесет. Полагаю, что в данном случае рекомендации комитета по природопользованию подведомственным учреждениям и органам исполнительной власти будет достаточно.