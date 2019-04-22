Самолет из Москвы не смог сесть в Пулково из-за лисы на взлетно-посадочной полосе

Пассажиры рейса «Москва – Петербург» в минувшую субботу провели чуть больше времени в воздухе, чем положено. Причиной тому стала обыкновенная лиса, которой что-то понадобилось на взлетно-посадочной полосе. Лайнер уже шел на посадку, когда пилот заметил рыжего зверька, доложил о нем диспетчеру и получил команду уйти на второй круг.

- Животное прогнали, после этого экипажу самолета дали разрешение на посадку. Инцидент никак не сказался на работе аэропорта, - заявили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» - управляющей компании Пулково.

Над историей уже похихикали в социальных сетях. И совершенно зря: по словам заслуженного летчика России Вадима Базыкина, животное на летном поле, даже такое маленькое, как лиса – серьезная угроза для самолета и пассажиров.

- Дело в том, что самолет тормозит двигателями, которые создают «реверс» - то есть, обратную тягу, - рассказал «КП» Базыкин. - И когда двигатели переводят в реверсивный режим, они превращаются в два огромных пылесоса, которые со страшной силой всасывают в себя все, что только могут всосать. Поэтому перед посадкой с полосы убирают практически все – вплоть до мелких камей.

То же самое касается и «живых помех». Ими занимается специальная служба, которая в обязательном порядке есть при каждом аэропорте – группа авиационной орнитологии. Несмотря на название, ее сотрудникам приходится иметь дело не только с птицами, но и с «наземными» животными – в том числе и с крупными.

- В девяностые, например, на взлетно-посадочную полосу «Пулково» часто заходили кабаны, - вспомнил Базыкин. – Однажды вообще вышло целое стадо.

Потом территорию оградили. Вот только мелкое зверье, не говоря уже о пернатых, это не остановило. Чтобы их отгонять, до сих пор используют самые разные охранные системы. Сейчас животных отпугивают звуком и регулярно проводят осмотры летного поля. Раньше методы были куда интереснее: к примеру, в начале двухтысячных против птиц и грызунов активно использовали ручных коршунов.