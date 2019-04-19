2019-04-22T17:23:36+03:00
Спорт

В Петербург на Кубок Бурчалкина съедутся лучшие футбольные клубы мира

Международный детско-юношеский турнир пройдет на стадионе «Алмаз-Антей»
Маргарита РЫБАКОВА
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Петербургу не привыкать быть столицей мирового футбола, регулярно у нас проходят масштабные соревнования. И вот близятся еще одни. С 17 по 19 мая в городе на Неве состоится IV Международный детско-юношеский турнир на Кубок Льва Бурчалкина, названный так в честь легендарного форварда «Зенита». Бороться за главный приз будут юные футболисты не старше 13 лет. В Северную столицу приедут игроки известных футбольных клубов России и мира: «Вильярреал» (Испания), дебютанты ФК «Аталанта» (Италия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «МТК» (Венгрия), «ЦСКА» (г.Москва), ФК «Краснодар» (Краснодар), ну и, конечно, на поле выйдут свои ребята - «Зенит» и ФК «Алмаз - Антей» из Санкт-Петербурга.

Уже известно, кто с кем столкнется в первый день турнира. Это решилось 17 апреля во время жеребьевки. Итак, матч открытия сыграют команды «Алмаз-Антей» и «Аталанта», далее борьбу продолжат: «Зенит» – «МТК», «Краснодар» – «Вильярреал», «ЦСКА» – «Бока Хуниорс».

- Приятно, что традиция проведения турнира сохраняется. Если в 2016-м году наш турнир был еще не особо известен, то сейчас от потенциальных участников не было отбоя. В частности, из Финляндии, Португалии, Италии, - отметил президент ФК «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. - Наибольшую заинтересованность выказала «Аталанта», она и станет единственным дебютантом нашего турнира. В прошлом году помимо непосредственно игры, юные футболисты приняли участие в акции, в рамках которой сажали деревья в саду «Спартак». Сейчас сделаем специальный стенд, где каждый из участников и гостей на своем языке сможет оставить пожелания мира и дружбы.

Член Президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга Борис Вахрушев отметил, что 2019 год является юбилейным для Льва Бурчалкина, ему бы исполнилось в январе 80 лет.

– Поэтому можно считать, что турнир посвящен юбилейной дате, - подчеркнул Вахрушев.

Ну и где встречаемся? Традиционно турнир пройдет на базе ФК «Алмаз-Антей», расположенного на проспекте Обуховской Обороны. Вход на все матчи свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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