2019-04-22T17:51:36+03:00
Общество

Акция для ветеранов пройдет накануне Дня Победы в Пулково

В аэропорту Санкт-Петербурга отдадут почести людям, которых коснулась война
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К услугам гостей бизнес-салонов Пулково комфортабельные зоны ожидания. Фото:Пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».К услугам гостей бизнес-салонов Пулково комфортабельные зоны ожидания. Фото:Пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
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Традиции, особенно хорошие,надо продолжать. В аэропорту Санкт-Петербурга в преддверии Дня Победы вот уже который год подряд пройдет акция для ветеранов.

- В период с 29 апреля по 12 мая 2019 года участникам,инвалидам Великой Отечествен-ной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма,лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», лицам,награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также одному сопровождающему предоставляется возможность бесплатного посещения бизнес-салонов, расположенных в централизованном пассажирском терминале аэропорта Пулково,- сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота СевернойСтолицы».

- Пассажиру достаточно предъявить документ, подтверждающий статус.

Весь день в бизнес- салонах Пулково предлагается горячее питание. Фото: Пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Весь день в бизнес- салонах Пулково предлагается горячее питание. Фото: Пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

В централизованном пассажирском терминале Пулково расположены два собственных круглосуточных бизнес-салона: в зале внутренних вылетов и в зале международных вылетов. К услугам гостей: комфортабельные зоны ожидания, горячее питание и напитки, рабочие станции с ноутбуками, бесплатный Wi-Fi, пресса и душевая комната.

Как добраться до этих бизнес-залов, можно узнать на сайте Пулково в разделе «Схема аэропорта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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